Министър Георг Георгиев: България е силен поддръжник на борбата на Украйна за справедлив и траен мир

"България остава твърд поддръжник на усилията на Украйна за справедлив и траен мир, който да гарантира нейния суверенитет и териториална цялост, като единствената възможна алтернатива е стриктното спазване на международния правов ред." Това заяви министърът на външните работи Георг Георгиев при откриването на 66-ата Генерална асамблея на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС) в София, предаде БТА.

Той подчерта, че България осъжда „по най-категоричния възможен начин" руската военна агресия срещу Украйна. По думите му негативните последици от тази агресия възпрепятстват постигането на консенсус между държавите членки по редица ключови въпроси, свързани с оптималното функциониране на ПАЧИС.

България приветства последователните усилия на Съединените американски щати и на президента Доналд Тръмп, насочени към прекратяване на огъня и установяване на справедлив и траен мир в Украйна, заявиха в събота и от Министерския съвет (МС) на правителствената страница във Фейсбук.

Като настоящ ротационен председател на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС) за периода 1 юли – 31 декември 2025 г., както и като една от страните-основателки, България остава силно ангажирана с укрепването на сигурността, стабилността и сътрудничеството в широкия Черноморски регион, заяви днес Георгиев. Той посочи, че в условията на нарастващи предизвикателства именно засиленото регионално икономическо партньорство може да постави основата за устойчиво развитие, добросъседство, конкурентоспособност и споделени ценности.

Въпреки трудната ситуация, в която се намира организацията, България вярва, че чрез поддържане на фокуса върху основните ценности и мисията на ОЧИС могат да бъдат изграждани мостове на сътрудничество. По думите на министъра, това сътрудничество се основава на насърчаването на икономическото партньорство и прилагането на фундаменталните принципи, които обединяват държавите членки.

В рамките на българското председателство на ОЧИС, което се провежда под мотото „Колективна ангажираност в Черноморския регион", страната поставя акцент върху устойчивостта, културната интеграция и международните партньорства. При изпълнение на приоритетите си България се стреми към целенасочени действия за подобряване и опазване на околната среда, укрепване на регионалната устойчивост и развитие на сътрудничеството както в рамките на региона, така и извън него, отбеляза Георгиев.

Той подчерта, че постигането на общите цели изисква подкрепа за ключови регионални инициативи, сред които Черноморския магистрален пръстен, морските магистрали и развитието на интегриран енергиен пазар. Според него това са стратегически направления, които ще укрепят свързаността, енергийната сигурност и икономическата устойчивост в региона и ще допринесат за още по-тясно взаимодействие между ОЧИС и ЕС. България остава твърдо ангажирана с конструктивното сътрудничество с ЕС и другите международни партньори на организацията, като по този начин насърчава приобщаващото развитие и международното партньорство.

Министърът изрази увереност, че чрез съвместни усилия Черноморският регион може да се превърне в зона на мир, стабилност, икономически напредък и добросъседство, а чрез конструктивен диалог и общи действия – да бъде укрепена регионалната устойчивост.

Той отбеляза, че в момента организацията функционира в условията на значителни глобални предизвикателства, поради което настоящият форум има ключова роля – да предложи солидна платформа за разбирателство и за търсене на пътища към просперитет за държавите членки.

Народното събрание е домакин на 66-ата Генерална асамблея на ПАЧИС. Основна тема на форума, който до 25 ноември събира в София делегации от парламентите на държавите членки на организацията, е „Сътрудничество с Европейския съюз и други международни организации".