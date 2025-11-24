Двама мъже са в болница след сбиване в дискотека в Монтана

Двама мъже са настанени в хирургичното отделение на монтанската болница след сбиване в дискотека в събота сутринта.

Конфликтът е възникнал между тях и други трима мъже.

Близки на пострадалите твърдят, че те са пребити жестоко с метални палки пред очите на полицаи. Собственикът на заведението представя друга версия.

Според него скандалът започнали мъжете, които сега са настанени в болницата.

Казва още, че самият той е бил наръган със счупена стъклена бутилка от по-възрастния мъж, който е и с по-тежки наранявания.

Възрастният мъж ще остане по-дълго за лечение в болницата. От полицията съобщиха, че един от биячите е задържан, а други двама все още се издирват.

"Седял е с момчета на бар ли какво ли не знам. От него натам е имало място. Усеща удар отзад, обръща се и в същия момент получава удар в главата. Изпада в безсъзнание", заяви Елза, майка на единия пострадал, пред БНТ.

"С умисъл и цел са искали да го пребият, не да го бият, а да го пребият. Тези същите, които бият хора, на хората децата. Полицията не си е свършила работата. Излезнали са, баща им е дърпал полицаите за пагоните. Заплашил е сина ми с убийство, че ще му счупи ръцете, краката, че ще го убие. Наричал го е наркоман", допълни Иван, баща на единия пострадал.

"Главна отговорност носят полицията и прокуратурата. Ако след случая с Георги, който е пребит брутално, те бяха задържани за постоянно, а имат всички основания. Те никога не са откривани на адрес, те никога не са арестувани, когато трябва, след 6, след 7, след 5 дни, нямаше тези хора да са потърпевши", коментира Христо Янакиев, близък на пострадалия.

"Ангел отива да вземе чаша от бара, празна чаша. При което бармана казва, вече почва разговор между тях от типа Влади казва " аз седя тук, какъв ти е проблемът, момчето му казва аз идвам за чаша, нямам проблем с вас и вече от там ескалира конфликта, от страна на Влади. Я кажи за онзи клип, в който ти биеш едно от момчетата, аз го имам", каза още Калин, собственик на заведението.