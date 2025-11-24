Разследват убийство на домашна котка във Видинско

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Разследват убийство на домашна котка в село Търняне, съобщиха от полицията във Видин.

На 23 ноември жителка на селото е подала сигнал на тел. 112 за убита домашна котка.

Полицейски екип и служители на Областната дирекция по безопасност на храните посетили адреса, като при огледа по трупа на животното не са констатирани видими следи от насилствена смърт.

Предстои експертиза за установяване на времето и причината за смъртта. По случая е образувано досъдебно производство, уточниха от полицията.

Последният случай на разследване на убийство на животно във Видинско е от 6 юли, когато жителка на село Връв съобщила в полицията, че късно вечерта на 5 юли съпругът ѝ е удушил котка.