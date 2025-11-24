ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЕК: Работата за осигуряване на заем за Киев става ...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21776536 www.24chasa.bg

Конвоят с Благомир Коцев пътува към затвора във Варна

10692
Кметът на Варна Благомир Коцев в съда Снимка: Архив "24 часа"

Конвоят с кмета на Варна Благомир Коцев тръгна от Централния софийски затвор и пътува за затвора във Варна.

Коцев се връща още днес в морската столица, където бе прехвърлено делото срещу него. Варненският окръжен съд ще заседава на 27 ноември по мярката му за неотклонение. Съдия-докладчик е Светла Даскалова.

В неделя свиканото заседание на Общинската избирателна комисия-Варна не разгледа въпроса за прекратяване на кметските му пълномощия. Междувременно няколкостин души се събраха на протест пред Двореца на културата и спорта.

В четвъртък от 13.30 часа Окръжният съд на Варна ще проведе открито съдебно заседание, на което ще бъдат разглеждани молбите от адвокатите на Коцев за изменение на взетата в хода на досъдебното производство спрямо него мярка за неотклонение „задържане под стража", съобщи  БГНЕС.

Кметът на Варна Благомир Коцев в съда

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Цветанка Минчева: Плащайте с карта в първите дни на 2026 г.