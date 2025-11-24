Осъждан 30 пъти за кражби пак е в ареста

Мярка за неотклонение ,,Задържане под стража", по отношение на обвиняеми за кражба от лек автомобил, извършена в условията на опасен рецидив, по отношение на Д. Е. и на повторност, по отношение на С. Г., определи Районен съд Дупница. Съдът уважи искането на Районна прокуратура за вземане на най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража". Защитата пледира за по - лека мярка за неотклонение.

Д. Е., на 38 г., от гр. Дупница, е привлечен като обвиняем за това, че за времето от 03 – 11 ноември 2025 г., в гр. Дупница, на ул. „Проф. Ал. Балабанов", от багажника на паркиран лек автомобил, като извършител, в съучастие със С. Г., е отнел ударна бормашина, като деянието си е извършил при условията на опасен рецидив. Д. Е. е осъждан над 30 пъти, основно за кражби. С. Г. пък е извършил престъплението в условията на повторност.

Съдът счита, че по отношение и на двамата обвиняеми са налице всички предвидени предпоставки за вземане на най-тежката мярка за неотклонение, а именно „Задържане под стража". Видно от събраните по делото доказателства, както и от направеното самопризнание от двамата обвиняеми, може да бъде направено обосновано предположение, че са извършили престъплението. За извършеното престъпление от обвиняемия Д. Е. се предвижда наказание „Лишаване от свобода" от две до десет години, а за извършеното престъпление от обвиняемия С. Г. се предвижда наказание „Лишаване от свобода" от една до десет години. От приложените по делото свидетелства за съдимост на двамата е видно, че същите са осъждани многократно. Деянието е извършено от Д. Е. при условията на опасен рецидив, а от С. Г. повторно, с оглед на което съществува възможност същите да извършват друго престъпление и да се укрият, въпреки че са с постоянен адрес. Обвиняемият С. Г. е без какъвто и да е документ за самоличност, същият никога не е вадил лична карта, се казва в мотивите на съдия Мая Гиздова за вземане на най- тежката мярка за неотклонение по отношение и на двамата обвиняеми.

Определението на РС – Дупница подлежи обжалване пред Окръжен съд - Кюстендил.