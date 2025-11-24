ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Водата от шест обществени чешми в Шумен и край града не е годна за пиене

Водата от шест обществени чешми в Шумен и край града не трябва да се ползва за пиене, съобщава на сайта си Регионалната здравна инспекция (РЗИ).

След извършено пробонабиране на 18 ноември и проведен лабораторен контрол на водата от единадесет местни водоизточника в Шумен е установено, че водата от чешмата, намираща се на ул. „Янко Сакъзов", е с отклонения по физикохимичен показател „нитрати". При допустими до 50 мг/л, резултатът от изпитването е 55 мг/л. Водата от тази чешма не трябва да се пие от малки деца.

Установено е още, че с отклонения по микробиологични показатели е водата от пет чешми - до комплекс „Кьошковете", на ул. „Поройна в кв. „Дивдядово", на кръстовището на улиците „Тетово" и „Васил Левски" (срещу Томбул джамия); на ул. „Георги. С. Раковски" №21 и в местността „Бабешкия мост" в кв. „Боян Българанов". Водата от тези чешми не следва да се ползва за пиене.

По всички изследвани показатели отговаря водата от чешмите по пътя за Паметник „Създатели на българската държава", до комплекс „Бохеми"; чешма №2 по пътя за с. Лозево, до бившето заведение „Лъвчето" в лесопарк „Кьошкове" и на разклона за с. Кочово, по пътя от с. Лозево за с. Новосел.

Получените резултати отразяват моментното състояние на водата от местните водоизточници. Качествата на водата от тях зависят изцяло от метеорологичните условия, тъй като не се извършва допълнителна обработка (дезинфекция), припомнят от РЗИ.

Водата от новоизградената чешма на входа на парка „Кьошкове", срещу пивоварната в града, наречена „Огледалната чешма", е годна за пиене, съобщиха от Регионалната здравна инспекция в началото на ноември.

