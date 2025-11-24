ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зафиров: Именно партньорства, основани на прозрачност, диалог и взаимно уважение, ще оформят сътрудничеството ни с Китай

Атанас Зафиров Снимка: Министерски съвет

 „Вярваме, че именно партньорства, основани на прозрачност, диалог и взаимно уважение, ще оформят бъдещето на нашето сътрудничество. С подписването на днешните споразумения заявяваме готовност да надграждаме постигнатото и да задълбочаваме връзките между българския и китайския народ". Това каза вицепремиерът Атанас Зафиров при подписването на споразумения за сътрудничество между представители на организации от неправителствения сектор, университети и сдружения в България и Китай в присъствието на заместник-председателя на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители Сяо Дзие. На събитието бяха подписани седемнадесет споразумения, съобщават от пресцентъра на Министерския съвет.

Зафиров отбеляза, че България винаги е била мост между региони, култури, икономически пространства. Той припомни, че през 2015 г. България и Китай сключиха меморандум за подкрепа на инициативата „Един пояс, един път" (ЕПЕП) и добави, че разглежда подписването на днешните споразумения като „стъпка за осъществяването на напредък и реципрочност в сътрудничеството между двете държави".

Споразуменията за сътрудничество са в секторите образование, здравеопазване и икономическо партньорство. Подписването е по повод 10-годишнината от присъединяването на България към инициативата „Един пояс, един път".

Вицепремиерът Зафиров и заместник-председателят на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народите Сяо Дзие разгледаха културния кът, в който бяха представени традиционни китайски облекла, произведения на калиграфията, изобразителното изкуство и традиционния китайски напитки.

По време на церемонията, ректорът на УНСС, една от подписващите институции, връчи на вицепремиера Зафиров благодарствен медал за заслуги в областта на междуинституционалното сътрудничество и оказваната подкрепа за учебното заведение.

