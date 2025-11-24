Пиян шофьор без книжка се заби в скат

Пиян и без книжка шофьор се заби в скат. Около 03:00 часа в неделя 33-годишен мъж от Ловеч, управлявайки лек автомобил, се е ударил в крайпътен скат в Троян, след което превозното средство се е преобърнало по таван. При пристигане на място полицейски екип от Районното управление в Троян е установил, че водачът е неправоспособен, а пробата му с техническо средство е отчела 1,24 промила алкохол в издишания въздух. Мъжът е задържан, а по случая е образувано бързо производство.

Около 17:40 часа в троянското село Бели Осъм пък 24-годишна водачка е загубила контрол над автомобила си, напуснала е пътното платно и се е ударила в железобетонен стълб. Жената е пострадала и е настанена за наблюдение в болницата в Троян. Двамата ѝ непълнолетни спътници – на 17 и 16 години – са прегледани и освободени за домашно лечение. Пробите на шофьорката за алкохол и наркотични вещества са отрицателни, като ѝ е съставен акт за нарушение на Закона за движение по пътищата.