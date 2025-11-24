Драмата в Поповица: Убитият внук заложил къщата на дядо си, не пипвал работа и се дрогирал (Снимки)

На 82-годишния бивш военен му дошло до гуша от изпълненията на младия мъж и взел пушката, застрелвайки него, съпругата си и себе си

Много проблемен бил 23-годишният внук Петко Минев, който носи името на дядо си. Освен че нищо не работел, той се дрогирал, работа не хващал и играел хазарт. Капката преляла, когато в петък пристигнал частен съдебен изпълнител в пловдивското село Поповица, за да уведоми 82-годишния бивш военен, че внукът му е заложил къщата и върху нея е наложена възбрана.

Имотът бил приписан на 23-годишния Петко, който според близки често злоупотребявал с алкохол и наркотици. След като научил, дядото решил да приключи с въпроса. Грабнал пушката и се качил на втория етаж, където внукът за пореден път слушал силна музика, пиел и се дрогирал. Последвал скандал и дядото натиснал спусъка. След това застрелял възрастната си съпруга Светла, която била на легло, а накрая теглил куршума и на себе си. Труповете са открити в събота.

В селото са потресени от трагедията и хората избягват да говорят. Но някои от тях споделят, че 23-годишният Петко вземал дрога дори от осъдения Петър Пеев за смъртта на баща му.

На 12 юни 2022 година бащата на Петко - Йордан Минков и синът му пили алкохол с приятели. Тръгнали да се прибират и в района на гарата засекли Пеев, който също бил в нетрезво състояние. Избухнал скандал, Йордан бил ударен, паднал на земята и два дни по-късно издъхнал.

След смъртта семейството се разпаднало. Дотогава всички живеели задружно. Бабата и дядото напуснали Поповица и отишли в Банско, където прекарали 3 години. През това време съпругата на покойния им син Мария ремонтирала къщата. Когато свекърът и свекървата се върнали, я прогонили с двете й деца - Петко и по-малката му сестра.

"Бял ден не видя Мария с този свой свекър. Все беше недоволен от нея", разказа пред "24 часа" съседка на семейството. Жената се премества с двете си деца при родителите си в съседното село Селци. Преди месец обаче Петко се върнал в Поповица при баба си и дядо си и се нанесъл да живее на втория етаж.

"Мира не видяха от него. Непрекъснато оргии, пиене, силна музика", разказват запознати.