21-годишен се блъсна в два железни стълба и дърво в Тервел

21- годишен водач се блъсна в два железни стълба за улично осветление и спря в дърво, поради несъобразено скорост, съобщават от Областната дирекция на МВР-Добрич.

На 21 ноември, около 14 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие в град Тервел. Установено е, че лек автомобил „БМВ", управляван от 21-годишен мъж, поради движение с несъобразена скорост, губи контрол при управлението, блъска се в два железни стълба за улично осветление и спира движението си странично в дърво.

Водачът е настанен в болницата в Добрич с комоцио, без опасност за живота. Същия ден, около 23:50 часа в село Хитово е спрян за проверка микробус „Мерцедес", управляван от 45-годишен мъж. Дрегерът е отчел наличието на 1,53 промила. Водачът е задържан за срок до 24 часа. Автомобилът е иззет по надлежния ред. По случая е образувано бързо полицейско производство.