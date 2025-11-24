Рая Назарян: Европейският път на Украйна е в интерес на целия континент

Европейският път на Украйна е избор, който отговаря на интересите както на украинския народ, така и на Европейския съюз, заяви председателят на парламента Рая Назарян по време на пленарната сесия на Четвъртата парламентарна среща на върха на Международната платформа за Крим в Стокхолм, Швеция. Това съобщиха от пресцентъра на НС.

Една стабилна, независима и демократична Украйна е важен фактор за сигурността и просперитета на нашия континент, подчерта Назарян.

България остава ангажирана да работи в рамките на Европейска съюз (ЕС) и НАТО с нашите партньори от САЩ, за да гарантираме заедно с Украйна, че всяко бъдещо споразумение ще бъде устойчиво, ще се спазва добросъвестно и че Украйна ще получи гаранции за своята сигурност, допълни тя.

Суверенно е правото на украинския народ да определя собственото си бъдеще и направление на развитие, както и да взима решения относно характера на всяко предложено мирно споразумение и неговото отражение върху бъдещето на украинските граждани, посочи Рая Назарян. Тя подчерта, че приветства подновените усилия на нашите партньори от САЩ и лично на президента Доналд Тръмп в търсенето на път към прекратяване на военните действия в Украйна.

Окупацията и анексирането от Русия на части от международно признатите украински територии представлява тежко нарушение на международното право, каза Рая Назарян. По думите ѝ това са украински територии, чието връщане е въпрос не само на правен ред и международно правен принцип, но и на справедливост.

Председателят на парламента отбеляза, че навлизаме в четвъртата година от руската незаконна, неоправдана и непровокирана военна агресия срещу Украйна. Няма да забравим и няма да престанем да подчертаваме: войната не започна на 24 февруари 2022 г., а има своя корен в незаконното анексиране на Крим през 2014 г., каза Рая Назарян, цитирана в съобщението.

Председателят на Народното събрание заяви, че България е надежден и активен партньор в Международната платформа за Крим, участва в парламентарните заседания и допринася за инициативите, насочени към сигурността в Черноморския регион – включително чрез форума в София през 2024 г., който събра представители на 42 държави и осем международни организации.

Нашата обща цел е мирното и устойчиво развитие на региона, подчерта Назарян. Тя отбеляза, че възстановяването на засегнатите от войната райони вече е неотложен приоритет и стратегическа необходимост.

Председателят на парламента отправи и послание към народа на Украйна: „В тези трудни времена не сте сами. България остава до вас – в изпитанията, в стремежа към мир и в надеждата за едно по-свободно, достойно и сигурно бъдеще".

От създаването на платформата през 2021 г. България участва в годишните срещи на високо равнище. Очаква се във форума в Стокхолм да се включат повече от 40 правителствени ръководители и представители на парламенти, както и заместник-председателят на Европейския парламент Робъртс Зиле, председателят на Интерпарламентарния съюз Тулия Аксън, председателят на Парламентарната асамблея на ОССЕ Пере Понс, председателят на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа Теодорос Русопулос и председателят на Северния съвет Хелене Бьорклунд.