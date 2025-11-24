ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха двама младежи, опрели нож в гърлото на м...

Мъж преби приятелката си и я заплаши с убийство, задържаха го

Камелия Александрова

Юмрук СНИМКА: Pixabay

Полицаи задържаха мъж за домашно насилие и закана за убийство.

Случаят е от Монтана и се е разиграл снощи. Около 20 часа от спешния тел. 112 е получен сигнал за нанесен побой и причинена телесна повреда на млада жена.

Оказало се, че между 35-годишен мъж и 26-годишната му приятелка избухнал жесток скандал. Разгневеният мъж удрял с юмруци жената, с която живеел на семейни начала. След като я пребил, мъжът извадил пистолет и го насочил към главата на жената.

Екип на полицията посетил адреса и разпитал потърпевшата. Агресорът е задържан.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 5 а, във вр. с чл. 130, ал. 1 от НК. 

