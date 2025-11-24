ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЕК: Работата за осигуряване на заем за Киев става ...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21777326 www.24chasa.bg

Борислав Михайлов е приет в болница

42128
Борислав Михайлов СНИМКИ: Велислав Николов

Бившият вратар на националния ни отбор и бивш президент на Българския футболен съюз  Борислав Михайлов  е приет в софийската болница "Токуда". Снощи легендарният вратар на "Левски" и България се е почувствал зле в дома си, след което е потърсил медицинска помощ. Изследванията са установили, че става дума за получен инсулт, съобщава sportal.bg.

Боби Михайлов е президент на Българския футболен съюз (БФС) от 2005 до 2019 г. и отново през 2021 до 2023 г.

Той е една от най-разпознаваемите фигури в българския футбол – както като вратар, така и като дългогодишен ръководител. Михайлов е капитан на националния отбор по футбол на САЩ '94, когато България достига историческото четвърто място на световното първенство. Има над 100 мача за националния отбор. Играл е за отбори като "Левски", "Белененсеш" (Португалия), "Рединг" (Англия), "Мюлуз" (Франция).

През годините неколкократно подава оставка или е под натиск да го направи, но често остава на поста след решения на делегатите на БФС.

Борислав Михайлов СНИМКИ: Велислав Николов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Цветанка Минчева: Плащайте с карта в първите дни на 2026 г.