Борислав Михайлов е приет в болница

Бившият вратар на националния ни отбор и бивш президент на Българския футболен съюз Борислав Михайлов е приет в софийската болница "Токуда". Снощи легендарният вратар на "Левски" и България се е почувствал зле в дома си, след което е потърсил медицинска помощ. Изследванията са установили, че става дума за получен инсулт, съобщава sportal.bg.

Боби Михайлов е президент на Българския футболен съюз (БФС) от 2005 до 2019 г. и отново през 2021 до 2023 г.

Той е една от най-разпознаваемите фигури в българския футбол – както като вратар, така и като дългогодишен ръководител. Михайлов е капитан на националния отбор по футбол на САЩ '94, когато България достига историческото четвърто място на световното първенство. Има над 100 мача за националния отбор. Играл е за отбори като "Левски", "Белененсеш" (Португалия), "Рединг" (Англия), "Мюлуз" (Франция).

През годините неколкократно подава оставка или е под натиск да го направи, но често остава на поста след решения на делегатите на БФС.