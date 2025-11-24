Въвеждането на еврото спря покупката на имоти на село от чужденци в Добричко

„През последното тримесечие интересът на чужденци да купуват имоти в селата в област Добрич сериозно намалява. Почти няма сделки", съобщават консултанти по продажба на имоти. „Причините за тази ситуация са различни. Едната, че хубави имоти в региона на атрактивни цени вече се изкупиха.Другата е, че чуждестранните купувачи определено се притесняватт от въвеждането на еврото у нас, защото се попасяват, че и тук ще се случи, както в техните страни – реално двойно поскъпване, и вече няма да им е толкова изгодно да живеят в България. Тези, които вече са се установили тук, коментират с тревога рязкото увеличение на хранителните продукти – особено в немските хипермаркети у нас", добавят те. „Цените, на които се продават стоките, са по-високи от тези в същите магазини в Германия или Австрия", добавят немците, които живеят в селата край Добрич.„Очакваме раздвижване на интереса за покупка на имоти чак през април, когато ще стане ясно какви ще са цените на имотите след въвеждането на еврото у нас", казват още консултантите.

Германции, австрийци, по-малко швейцарци купуваха масово извънградски имоти в област Добрич до лятото, обясняват консултантите. Германците търсят най-вече имоти, които подлежат на ремонт, а не да се събаря и да се строи наново.Покрай това развиват бизнес и българи, които купуват къщи по селата, ремонтират ги и после ги продават.Същевременно англичани и руснаци, които преди години купуваха имоти, в момента повече продават. Тенденцията е в Добричко да се заселват млади хора от чужбина с добри професии и със семействата си. „Повечето работят онлайн.- в колцентрове и др. Има и такива със занаят, които помагат при ремонтите на място в селата и на други чужденци, вече закупили имоти. Децата им ходят в местни училища. Прави впечатление, че много бързо се социализират. Германки се включват танцовите и певчевсите състави на местните читалища, участват във фестивали. По-рано имоти в добричките села купуваха основно пенсионери и малоимотни, сега купувачите са на друго финансово ниво", казват още консултатите.