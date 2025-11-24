С 4 изстрела дядото от Поповица екзекутирал 22-годишния си внук, после жена си и себе си

Бившият военен се притеснявал, че младият мъж заради хазартната си зависимост може да продаде семейната къща, която му прехвърлили

"Всичко приключи", съобщил по телефона на зет си в Северна България 82-годишният Петко Минков, преди да си тегли куршума

82-годишният бивш военен от пловдивското село Поповица Петко Минков убил с 4 куршума своя внук, който носел неговото име. Възрастният човек се притеснявал, че младият мъж заради хазартната си зависимост може да продаде семейната къща, която му била прехвърлена. Петко Минков-младши разполагал с пари и си купувал най-различни вещи. Това навело на съмнения дядото, че нещо не е наред, тъй като заплатата на внука му като охранител нямало как да отговаря на този начин на живот.

Това каза наблюдаващият прокурор в Пловдив Ангел Ангелов, след като се разбра за трагедията с три трупа.

Както съобщихме по-рано, бившият военен застреля с незаконно оръжие 22-годишния си внук, след това болната си съпруга и накрая себе си.

Според близки причината била, че младият мъж заложил къщата в Поповица и в петък там се появил частен съдебен изпълнител. Прокуратурата обаче твърди, че още нямала такава информация. Проверяват се и твърденията на местни жители, че младият Петко бил наркозависим.

Сигналът за кървавата драма е получен около 8,30 часа в събота. Обадила се дъщерята на бившия военен, която била омъжена в Северна България. Тя съобщила, че в къщата на родителите й в Поповица се случва нещо. Преди това баща й Петко Минков се обадил на зет си с думите: "Всичко е приключило".

На място веднага били изпратени полиция, линейка и пожарна. Във всекидневната на първия етаж служителите заварили безжизненото тяло на възрастния мъж с рана в шията, до него бездиханна била на леглото 76-годишната му съпруга с рана в гърдите. Когато се качили на втория етаж на къщата, открили тялото на внука им.

Според разследващите внукът съжителствал с дядо си и баба си от месец и половина. Преди това той бил при майка си в близкото село Селци.

Съседи разказаха, че младият мъж непрестанно правил оргии с купони. В полицията обаче нямало сигнали за такива.