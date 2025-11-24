Национална изложба на гълъби събира участници от страната и чужбина в Ловеч

Федерацията на гълъбовъдите и природолюбителите в България организира Национална изложба на гълъби в Ловеч. Събитието ще се проведе в Спортната зала в града от 27 до 30 ноември

Проявата е сред най-значимите в своята категория у нас и събира участници от цялата страна, както и много гости от чужбина.

С основен принос в организацията е Данчо Рачев, за когото "24 часа" наскоро ви разказа. Отглежданите от него гълъби са го отвеждали в различни краища по света, а връзките му с гълъбовъди от Арабските страни са го превърнали в желан гост там.

Изложбата ще бъде официално открита на 28 ноември в 13 часа. А на 29 ноември ще бъде достъпна за желаещите да видят пернатите в цялата им прелест. Същият ден е предвидено оценяване по американски и арабски правила. Закриването е на 30 ноември, като входът за посетители е свободен.