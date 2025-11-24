Адвокатът на Коцев: Най-адекватната мярка в момента е "подписка"

Предстои Благомир Коцев да бъде преместен всеки момент в затвора в град Варна. Това заяви Николай Владимиров, адвокат на кмета на Варна.

"Оттук нататък на 27 ноември предстои делото по гледане за мярката за неотклонение. Като ние считаме, че най адекватната мярка към настоящия момент би се явявала най-леката такава, предвидена в закона - "подписка", каза той.

"Такова мнение бе застъпено още от един от съдиите в Апелативния съд в София, който излезе с особено мнение и към него момент заяви, че според него след запознаване с материалите по делото, единствената възможна мярка би се явявала подписка", допълни Владимиров

"В момента не мога да кажа точно какви са условията в затвора, но имаме уверението от администрацията, че ще са нормални", посочи той.

На въпрос позитивни ли са очакванията му за решението на съда той отговори така: "По отношение на мярката са позитивни, да. Както са позитивни и по отношение на окончателното приключване на това производство".

Благомир Коцев бе арестуван при акция на антикорупционната комисия на 8 юли по разследване на сигнали за корупция. Оттогава кметът на Варна бе в столичния арест, като на няколко пъти софийските съдии отказаха да го освободят. След повдигането на официално обвинение обаче делото бе прехвърлено във Варна. От ареста на Коцев до скоро Варна се управляваше от негови заместници с пълномощия от кмета, а от 12 ноември той сам изпълнява задълженията си от ареста.

В неделя свиканото заседание на Общинската избирателна комисия-Варна не разгледа въпроса за прекратяване на кметските му пълномощия. Междувременно няколкостотин души се събраха на протест пред Двореца на културата и спорта в морската ни столица.

В четвъртък от 13.30 часа Окръжният съд на Варна ще проведе открито съдебно заседание, на което ще бъдат разглеждани молбите от адвокатите на Коцев за изменение на взетата в хода на досъдебното производство спрямо него мярка за неотклонение „задържане под стража".