Синята зона в Пловдив остава 2 лв. на час, няма да поскъпва и таксата за общинските паркинги

За автоматите на самообслужване дори поевтинява с 2 евроцента, не могат да връщат ресто

Въвежда се минимална тарифа за таксуване на паркомат – 0,50 евро

Кметът на Пловдив Костадин Димитров се отказа от замисленото увеличение на цената за престой в общинските паркинги. От Нова година тя остава 2 лв. на час, което прави 1,02 евро. За някои части на града таксата дори поевтинява, макар и символично – с 2 евроцента, за да стане точно едно евро. Тази по-ниска ставка ще важи за паркингите с апарати на самообслужване за заплащане на дължимото и за зоните около стадион "Пловдив" и Гребната база, където също има такива устройства.

Причината е, че те не могат да връщат ресто. Цената за спиране в синята зона остава 2 лв. на час. Тези тарифи са

публикувани за обществено обсъждане

като част от промените в Наредбата за определянето на местните такси и цени на услугите на община Пловдив.

През април градската управа обяви намерението си да сложи таван от 4 часа за престой в синята зона, защото местата там не стигат и особено централната част на града е претоварена от коли. Кметът на Пловдив Костадин Димитров

Замислено беше и вдигане на цената за ползването на паркингите пред хотел "Тримонциум", на ул. "Съборна" (централната улица на Стария град – б. р.) и на ул. "Иван Вазов" от 2 на 3 лв. на час. А за Стария град, кв. "Капана" и района около т. нар. Радио-телевизионен център се планираше възможност за безплатно паркиране до 30 минути, а след това да се начислява такса от 10 лв. за всеки започнат час.

"Ще направим всичко възможно

ул. "Съборна" да бъде освободена от автомобили

Това е важно както за опазването на културната среда, така и за удобството на жителите и гостите на града", заяви тогава Костадин Димитров.

Сега честа гледка е туристите да се провират между коли по калдъръмените улици на архитектурния резерват. Срещу това намерение обаче се обявиха категорично "против" от Сдружението на хотелиерите.

"Тази мярка не решава, а задълбочава проблемите с паркирането. Промяната удря не само нашия сектор, а целия туристически и бизнес климат в града. Към момента нашите гости често използват 24-часова синя зона, която заплащат.

При въвеждане на 4-часово ограничение как точно си представяте престой на турист или бизнес посетител? Ще идва да мести колата си на всеки 4 часа, при положение че няма осигурена инфраструктура и буферни паркинги с нужния капацитет", коментираха те лимитирането на времето за паркиране в синята зона. Таксата на паркоматите ще бъде по-ниска, понеже не могат да връщат ресто.

Атакуваха и таксата от 10 лв. на час в Стария град,

"Капана" и абсолютния център, защото няма осигурена нито една алтернатива за спиране.

Кметският екип оттегли предложението си и сега се отказва от вдигане на цената.

"Няма да обременяваме гражданите с по-високи такси. Имахме идея да повишим рентабилността на общинските паркинги, но тепърва започваме да работим по тази тема", обясни за "24 часа" кметът Костадин Димитров.

В Пловдив има 98 паркомата – устройства за таксуване без човешка намеса, и с промените в наредбата се въвежда и минималната сума за плащане чрез тях от 0,50 евро. Тези автомати също не връщат пари и сега ще бъдат настроени да дават бележка за времето на престоя при цена 1 евро на час.

Минималният период за таксуване ще е 30 минути

След като срокът за обществено обсъждане на наредбата изтече, тя трябва да бъде гласувана от Общинския съвет. Очаква се това да стане на последното за годината заседание на местния парламент, защото се планира промените да влязат в сила от 1 януари 2026 г. Към еврото ще бъдат приравнени цените и на другите услуги, предлагани от община Пловдив.