Мария Илиева-Йорданова е новата шефка на агенцията за акредитация

Мария Илиева-Йорданова е новата шефка на Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" Снимка: Министерство на икономиката и индустрията

Със заповед на министъра на икономиката и индустрията Мария Илиева-Йорданова е назначена за изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" (БСА). Това съобщиха от пресцентъра на министерството. Тя е висококвалифициран специалист с над 20 години опит в областта на метрологията, техническия надзор, акредитацията и оценяването на съответствието.

Мария Илиева-Йорданова е инженер, завършила Техническия университет – София, със специализация в областта на метрологичното осигуряване. Професионалният ѝ път включва дългогодишна работа в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, както и в Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация", където има ключов принос в акредитирането и надзора на органи за оценяване на съответствието. Като водещ оценител е участвала в провеждането на над 400 оценки на място.

Новият изпълнителен директор на БСА притежава дългогодишен опит в прилагането на европейското и национално законодателство в сферата на акредитацията и техническите изисквания към продуктите. Тя е преминала множество специализирани обучения в областта на управлението на качеството, одита, европейските регламенти, системите за акредитация и др.

