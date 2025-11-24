Кабинет по религия отвори врати в ОУ „Олимпи Панов" в Русе

С водосвет за здраве, изпълнен от главиницкия епископ Макарий и отец Светослав Георгиев, бе открит днес кабинет по религия в русенското ОУ „Олимпи Панов". Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе. Официален гост на събитието бе заместник-кметът Енчо Енчев, който отправи поздравления от името на кмета Пенчо Милков към целия педагогически екип за труда и отдадеността, благодарение на които това начинание стана възможно.

„Създаването на такова пространство е значима стъпка към обогатяване на учебната среда и към възпитаването на ценности, които са в основата на всяко развито и сплотено общество – уважение, толерантност, доброта и разбиране към другия. Във време, в което децата имат нужда от сигурни духовни ориентири, вашата инициатива е пример за смелост, далновидност и отговорност", обърна се към присъстващите заместник-кметът. Той изрази и своята увереност, че новият кабинет ще се превърне в място за знание, диалог и вдъхновение – пространство, в което учениците ще могат да се докосват до богатството на религиозните традиции, до културното ни наследство и до ценностите, които изграждат личности и общности.

В класната стая, обособена за часовете по религия, ще се обучават деца от първи до шести клас в избираема форма. Кабинетът е първи по рода си за училището и в него ще преподава Цветомира Великова, която е и учител по английски език в русенското училище.

Директорката на ОУ „Олимпи Панов" Вергилия Грънчарова сподели, че с откриването на новия кабинет по религия ще се постави началото на едно духовно пространство, където ще се учат както знания, така и ценности.

Епископ Макарий изрази задоволство от обособяването на помещението за изучаване на Божието слово, тъй като според него предметът религия от години се подценява. „Когато говорим посредством молитвата и това, което ви предстои да научите за Бога, ние се оприличаваме на негови синове и най-близки сътрудници", заяви още викарият на русенския митрополит Наум.

На събитието присъстваха още Петя Лазарова и Валерия Лавчева от РУО – Русе, Гицка Харизанова - председател на Регионален синдикат "Образование" към СРС на КТ "Подкрепа" – Русе, директорът на ПГИУ „Елиас Канети" Тодор Йорданов и Татяна Кюранова – секретар на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Русе.