Петър Кънев: Черноморското икономическо сътрудничество е част от европейската архитектура

Стратегията на Европейския съюз за Черноморския регион отваря пространство за активно участие, подкрепа на ключови проекти и укрепване на парламентарното измерение на партньорството с ЕС. Това заяви ръководителят на делегацията на Народното събрание в Парламентарната асамблея за Черноморско икономическо сътрудничество (ПАЧИС) Петър Кънев пред участниците в 66-ата Генерална асамблея на организацията в София. Това съобщиха от пресцентъра на Народното събрание.

Петър Кънев, който по-рано бе избран от делегатите на форума за заместник-председател на ПАЧИС, направи изказване в рамките на основния дебат на тема „Сътрудничество с ЕС и други международни организации". СНИМКА: Пресцентър на Народното събрание

България като държава членка на Европейския съюз и активен участник в ПАЧИС продължава да разглежда Черноморското икономическо сътрудничество като неразделна част от европейската архитектура, подчерта Петър Кънев. Той изрази увереност, че по-тясното взаимодействие между ПАЧИС и ЕС е от съществено значение за постигането на стабилна, устойчива и модерна основа за развитие на региона.

Стратегията на Европейския съюз за Черноморския регион включва знакови инициативи - създаването на Черноморски координационен хъб, нови транспортни, енергийни и дигитални коридори, както и мерки за възстановяване на екосистемите, които дават нов тласък на регионалното сътрудничество, заяви ръководителят на българската делегация в ПАЧИС. За нас, парламентаристите, тази стратегия отваря пространство за активно участие, подкрепа на ключови проекти и укрепване на парламентарното измерение на партньорството с ЕС, добави той.

От началото на 2000 г. до днес е изградена устойчива рамка за политически диалог между ПАЧИС и Европейския парламент, отбеляза ръководителят на българската делегация в Асамблеята. Присъединяването на България и Румъния към ЕС през 2007–2008 г. превърна нашите държави в пряка морска граница на Съюза и вдъхна нова динамика на евро-черноморските процеси, посочи той.

Петър Кънев подчерта, че военният конфликт между Руската федерация и Украйна е изместил акцента към въпросите на сигурността, устойчивостта и регионалната свързаност. В тези условия ПАЧИС е изправена пред ясно предизвикателство, но и пред още по-ясна възможност - да обнови и засили парламентарния си диалог с европейските институции и регионалните и международни партньори така, че той да отговори на новите реалности, заяви той. СНИМКА: Пресцентър на Народното събрание

Според ръководителя на българската делегация в ПАЧИС трябва да бъде надграден секторно ориентираният подход – морска сигурност, транспорт, инфраструктура, синя икономика, научни изследвания, климатична устойчивост. Това може да се случи с приноса на националните парламенти, които осигуряват политическа легитимност, създават законодателните рамки и гарантират устойчивостта на съвместните инициативи, посочи Петър Кънев.

През последните години Черноморската регионална конфигурация се промени значително и ще продължи да се развива, което налага необходимостта от постигане на по-високо ниво на взаимодействие между ПАЧИС, европейските институции и другите регионални и международни партньори, отбеляза Петър Кънев. Затова е важно да надградим парламентарния диалог, да организираме съвместни заседания на сродни комисии, да разработим общи програми и да работим за хармонизиране на законодателството в ключови области, добави той. По думите му подобно сътрудничество ще допълни по полезен начин съществуващите широкообхватни двустранни и секторни дейности и ще допринесе за оформянето, и развитието на силно, прагматично и устойчиво регионално сътрудничество в широкия Черноморски регион.