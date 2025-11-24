Задържаха под стража млада жена от Берковица за кражба при опасен рецидив

В открито съдебно заседание Районен съд – Берковица потвърди взетата мярка за неотклонение „задържане под стража" по отношение на 29-годишната С. Т. П. от Берковица за извършена кражба в условията на опасен рецидив.

Пред Районен съд – Берковица делото е образувано по молба на защитата на С. Т. П., с която е поискано изменение на взетата спрямо нея мярка за неотклонение от „задържане под стража" в по-лека.

Според документите по делото на 15 октомври 2025 г. за времето от 14:00 ч. до 14:20 ч. от частен дом в Берковица била отнета парична сума от 5000 лева. В рамките на образуваното досъдебно производство като обвиняема е привлечена 29-годишната С. Т. П. от Берковица, спрямо която е повдигнато обвинение за кражба, която представлява опасен рецидив.

Пред съда С. Т. П. – с начално образование, безработна, осъждана, заяви, че съдейства с каквото може и помоли за по-лека мярка.

След като се запозна със събраните по делото доказателства и изслуша прокурора, обвиняемия и неговата защита, състав на Районен съд – Берковица обяви, че молбата е неоснователна и не следва да бъде уважена. Според магистратите продължава да е налице обоснованото предположение, че обвиняемата е извършила деянието, за което й е повдигнато обвинение, също така не са налице нови обстоятелства, които да доведат до отпадане на реалната опасност от укриване или извършване на друго престъпление. С. Т. П. е многократно осъждана, като настоящото деяние представлява опасен рецидив, с трайно установени противоправни навици е, обявявана е многократно за общодържавно издирване.

Поради това Районен съд – Берковица не уважи молбата на защитата на 29-годишната С. Т. П. и потвърди взетата спрямо нея най-тежка мярка за неотклонение „задържане под стража".

Определението подлежи на обжалване с частна жалба или частен протест пред Окръжен съд – Монтана в тридневен срок.