Наводнения може да “удавят” 151 села и градове (карта)

Заради пропуски в кадастрални карти реки стават терени за строежи

151 населени места в 34 района на страната са застрашени от наводнения, като в 21 по морето те може да са опустушителни като тези в Елените (на снимката) и Царево през лятото.

Това показват актуализирани подробни карти, които предвиждат заплахата и риска от подобно бедствие. Картите са поддържани от Басейнова дирекция “Черноморски район” и показват

кои територии може да бъдат залети при наводнения с различна повторяемост

– веднъж на 20, 100 или 1000 години. За отделни райони са разработени и допълнителни сценарии според местните особености.

От данните по картите се вижда, че основно сред застрашените населени места попадат редица черноморски курорти – от Свети Влас до Поморие, включително Обзор, Слънчев бряг, Ахелой, Несебър, Шабла, Варна, Китен, Лозенец, Кранево (останалите виж на картата). За всеки от 34-те района е извършено хидроложко и хидравлично моделиране в зависимост от източника на потенциалната опасност – речни, поройни, градски и морски наводнения, както и заливане вследствие на разрушаване на язовирна стена.

С изключение на инфраструктурните инциденти всички сценарии включват както обичайните периоди на повторяемост, така и прогнозни модели, свързани с климатичните промени. За всяка категория са изготвени 11 карти, които

показват обхвата на заливане, дълбочината на водата, скоростта на течението

и степента на заплаха за населението и инфраструктурата, поясни министърът на околната среда и водите Манол Генов. А пълният набор от данни вече е предоставен на ДНСК и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Паралелно с това ведомството проведе мащабни проверки на водни обекти по поречията на Черноморието след наводненията от 3 октомври. Резултатите, които бяха представени на брифинг в Министерския съвет преди дни от министър Генов, са тревожни – по-малко от половината инспектирани участъци са изрядни, а при почти всеки трети има нарушения на законовите изисквания. Според анализа в немалко участъци водните обекти изобщо не фигурират в кадастралните карти, което е позволило

застрояване върху речни легла, засипване на дерета

и покриване на водни корита без съгласуване с МОСВ. Екипите са инспектирали над 20 водни обекта, включващи 52 речни участъка – 16 по Северното и 36 по Южното Черноморие.

Нарушения са констатирани в 27 на сто от поречията, в 38% е спазена нормативната уредба, а останалите участъци се нуждаят от почистване и наблюдение. Най-проблемни са районите на Свети Влас, Елените, Лозенец, Царево, Слънчев бряг и Варна, докато защитени природни зони като тези по реките Ропотамо, Велека, Караагач и Бутамята се намират в добро състояние.

Проверките показват още, че

14 речни участъка са с нарушена проводимост,

7 са покрити или вкарани в тръби, 9 са застроени, при 6 има корекции, а 5 участъка са коригирани и почистени. Само 20 участъка не показват нарушения. В урбанизираните територии на Свети Влас, Елените, Лозенец, Царево е установена значително намалена проводимост на водните течения, за което са уведомени кметовете и областните управители.

Според анализа на МОСВ причините за наводненията по Южното Черноморие са резултат от опасна комбинация между природни и антропогенни фактори. Интензивните краткотрайни валежи, стръмният релеф и малките водосбори са довели до рязко повишаване на водните нива в деретата и бързо оттичане към крайбрежните урбанизирани зони.

Към това се добавят недобре оразмерени и неподдържани хидротехнически съоръжения, както и застрояване в заливаеми терени, което е допринесло за задържането и пренасочването на водните маси. Екоминистърът се закани, че ведомството му започва пълна актуализация на данните за водните обекти по крайбрежието, както и засилване на контрола по Закона за водите, включително санкции за неразрешени корекции и строителство върху речни легла.