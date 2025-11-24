Докараха Благомир Коцев във варненския затвор (Видео, снимки)

Току-що кметът на Варна Благомир Коцев бе докаран в затвора във Варна. Той бе преместен от София.

Жена му Камелия Коцева и баща му Рубин Коцев чакаха с надежда да го видят, но не успяха, тъй като колата не спря и директно влезе в двора на затвора.

Камелия Коцева и Рубин Коцев СНИМКА: Надежда Алексиева ВИДЕО: Надежда Алексиева СНИМКА: Надежда Алексиева СНИМКА: Надежда Алексиева

По-рано днес адвокатът на Коцев Николай Владимиров заяви:

"Оттук нататък на 27 ноември предстои делото по гледане за мярката за неотклонение. Като ние считаме, че най адекватната мярка към настоящия момент би се явявала най-леката такава, предвидена в закона - "подписка".

Коцев бе арестуван при акция на антикорупционната комисия на 8 юли тази година по разследване на сигнали за корупция. Оттогава той беше в ареста в София, като на няколко пъти софийските съдии отказаха да го освободят. След повдигането на официално обвинение обаче делото бе прехвърлено във Варна. От ареста на Коцев до скоро Варна се управляваше от негови заместници с пълномощия от кмета, а от 12 ноември той сам изпълнява задълженията си от ареста.

В неделя свиканото заседание на Общинската избирателна комисия-Варна не разгледа въпроса за прекратяване на кметските му пълномощия. Междувременно няколкостотин души се събраха на протест пред Двореца на културата и спорта в морската ни столица.

В четвъртък от 13.30 часа Окръжният съд на Варна ще проведе открито съдебно заседание, на което ще бъдат разглеждани молбите от адвокатите на Коцев за изменение на взетата в хода на досъдебното производство спрямо него мярка за неотклонение „задържане под стража".