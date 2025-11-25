Дъждовете върнаха водата в язовирите, само 23 444 души са на режим (Карта)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Честите и обилни ноемврийски валежи върнаха водата в язовирите и засега отдалечават тревогите за режим през следващите месеци.

Водоемите, които се ползват за снабдяване на хората с питейна вода, са пълни 65%, сочат данни на Министерството на околната среда и водите.

За сравнение

миналата година по това време са били пълни 61%

Според графика за ползване за ноември сливенци, които използват вода от язовир “Асеновец”, ще имат достъп до 1,1 млн. кубични метра.

От язовир “Ясна поляна”, който дава вода на Бургас, се отпускат 1 млн. кубика вода за пиене, малко повече от миналата година, когато са били 800 хил.

Основният водоем, който снабдява Варна и Бургас, е “Камчия”. Общият му обем е 233,5 млн. кубика, а в него има 54,837 млн. От тях 5,720 млн. ще се ползват за пиене, като 2 млн. отиват за Варна, а 3,7 млн. за Бургас. Тази година отпуснатите количества са повече спрямо същия период на миналата година, когато са били 5,480 млн. кубика.

Язовир “Тича” се ползва за пиене от Шумен и Търговище. Нивата при него остават почти без промяна. В Шумен разполагат с 2,3 млн. кубика, а в Търговище със 730 хил.

За същия период на миналата година количествата са били съответно 2,320 млн. и 770 хил.

Ограничения няма и за столичани. Опуснатите количества за пиене от язовир “Искър” са 11,500 млн. кубика и

остават без промяна

Същото важи и за язовир “Бели Искър”. “Дяково” е язовирът, който снабдява Дупница с вода за пиене. При него стойностите също запазват нивата си спрямо миналогодишните - 415 хил. кубика.

Осезаема промяна има в количествата вода за Велико Търново от язовир “Йовковци”. От екоминистерството отпускат на града и населените места около него 1,8 млн. кубични метра, докато

миналата година са разполагали с 1 млн. повече

И въпреки това вицепремиерът Атанас Зафиров, министърът на околната среда и водите Манол Генов и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, които са част от Националния борд по водите, увериха, че на този етап опасност от воден режим в областта няма.

650 хиляди кубика отиват за Габрово от язовир “Христо Смирненски”, колкото са имали и за същия период на 2024 г.

За язовирите “Боровица”, “Студена” и “Стреченска бара”

тенденцията е запазване на миналогодишните нива

и също остават без промяна в обемите вода за пиене.

Все пак дъждовете през този месец облекчиха населените места на воден режим, въпреки че към момента такива все още има за 23 344 души.

По данни на “Българския ВиК холдинг” към 17 ноември на територията на дъщерните дружества на холдинга с режим на водоснабдяване у нас са два града и 72 села, чието население е засегнато от строг или малко по-щадящ режим на водата.

За сравнение със същия период на миналата година с режим на водоподаване са били 12 града и 244 села, а засегнатото население е било 244 212 души, или с 210 000 души повече.