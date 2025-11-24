ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Извършиха дезинфекция на общински терени, тротоари и улици в Елените

Така изглежда курортът Елените от дрон - долу вдясно се намира автентичното финландско селище с 4 реда малки къщи, строено през 80-те години. Всичко друго е застроявано от 2000 г. насам.

Извършена е дезинфекция на почистени общински терени, тротоари и улици в района на ваканционно селище Елените, съобщиха от община Несебър. Дейностите са изпълнени от служители на общинско предприятие "Благоустрояване, комунално стопанство и озеленяване", при стриктно спазване на мерките за безопасност на труда, уточниха оттам. 

Обработката е извършена с техника, подходяща за мащабни терени, като е използван препарат, съобразен с характеристиките на обекта и изискванията за безопасност. От общината информират, че ще продължат да се изпълняват планираните дезинсекционни, дератизационни и дезинфекционни обработки на територията на населените места, като има готовност и за извънредни действия при необходимост, съобщава БТА.

Обилни валежи на 3 октомври т.г. предизвикаха сериозно наводнение в Елените. При бедствието загинаха четирима души. Наводнението предизвика щети на голяма част от сградите, мостове, пътища. 

 

