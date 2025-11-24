Община Русе стартира благотворителна инициатива „Магазин за надежда" в подкрепа на свой служител

На 29 ноември /събота/ Община Русе организира първото по рода си благотворително събитие под наслов „Магазин за надежда", чрез което служителите на администрацията ще обединят усилията си, за да помогнат на свой колега, нуждаещ се от скъпоструващо лечение. Инициативата ще се проведе от 10:30 в централното фоайе на Доходното здание, където русенци и гости на града ще могат да се включат в каузата, като закупят предмети, предложени от общински служители. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

На специално обособени щандове ще бъдат изложени дрехи, обувки, бижута, книги, играчки, декорации и ръчно изработени изделия – всички в отлично състояние и с предварително обявени цени. Всеки посетител ще има възможност не само да открие нещо ценно за себе си, но и да допринесе за една добра кауза. Служители на администрацията ще бъдат на място, за да съдействат и консултират желаещите да направят покупка.

Средствата от продажбите ще бъдат дарени за лечението на служителя на Община Русе, чиято житейска битка вдъхнови колегите му да организират инициативата.

Общината отправя покана към русенци и гостите на града да посетят базара и да станат част от едно добро дело, което дава надежда и показва силата на общността, обединена от съпричастност и доброта.

Желаещите да подкрепят благородната кауза за набиране на средства могат да го направят на тази банкова сметка:

Благовест Иванов Белчев

IBAN: BG21STSA93000031813966

BIC: STSABGSF