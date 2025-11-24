Сънят може да изглежда като проста пауза в края на деня, но всъщност е един от най-активните периоди за тялото. По време на сън организмът се възстановява, поддържа когнитивните функции и укрепва физическото здраве.

Сънят протича на няколко етапа и всеки от тях изпълнява различна функция. Нека видим как работи вътрешният часовник и какво се случва във всяка фаза на съня.

Какво е циркаден ритъм?

Циркадните ритми представляват 24-часови цикли, които регулират множество биологични процеси. Те са универсални – срещат се при растения, животни и хора. Например, благодарение на тях някои цветя се отварят и затварят в точни часове, а нощните животни избягват опасността да излизат през деня.

При хората, когато говорим за циркадни ритми, най-често имаме предвид цикъла сън–бодърстване. Нашият вътрешен часовник координира кога да бъдем будни и активни и кога да се подготвим за сън.

През деня светлината изпраща сигнали до мозъка, които поддържат бодростта ни. С настъпването на вечерта липсата ѝ стимулира отделянето на мелатонин – хормонът, който подготвя тялото за сън. Точно мелатонинът често се използва като една от популярните добавки за сън, които подкрепят по-лесното заспиване и качеството на почивката.

Но това е само началото. Дори след като заспите, тялото продължава да преминава през множество промени. Нощният сън е съставен от няколко цикъла, включващи по четири различни етапа – всеки със своя роля в процеса на възстановяване.

Етапите на цикъла на съня

Сънят се разделя на два основни типа: не-REM сън и REM сън (с бързи движения на очите). През нощта организмът преминава през тези два вида многократно, като към сутринта периодите на REM стават по-дълги и по-интензивни.

Ето какво се случва във всеки от четирите етапа:

Етап 1 (N1) – Не-REM сън

Продължителност: 1–5 минути.

Това е фазата на леката дрямка. Тялото започва да се отпуска, а мозъчната активност се забавя. Възможни са кратки мускулни потрепвания или микродвижения. Събуждането в този етап е много лесно.

Етап 2 (N2) – Не-REM сън

Продължителност: 10–60 минути.

В този етап телесната температура спада, мускулите се отпускат, а сърдечната честота и дишането се забавят. Мозъчната активност се успокоява, като остават само няколко кратки „изблика“ на активност – механизъм, който предпазва от събуждане при външни стимули.

Всеки следващ N2 цикъл става по-дълъг от предишния. Обикновено около половината от целия нощен сън се прекарва именно в тази фаза.

Етап 3 (N3) – Дълбок не-REM сън

Продължителност: 20–40 минути.

Това е най-дълбоката и възстановителна фаза на съня. Събуждането по време на N3 е най-трудно. Пулсът, дишането и мускулната активност са на най-ниските си нива.

N3 е ключова за физическото възстановяване, както и това на тъканите и растежа. Макар мозъчната активност да е намалена, тази фаза се свързва и с подобрено творческо мислене, памет и способност за решаване на проблеми.

С напредването на нощта времето, прекарано в дълбок сън, постепенно намалява, докато REM сънят заема по-голяма част от цикъла.

Етап 4 (REM сън)

Продължителност: 10–60 минути.

По време на REM мозъчната активност се засилва и става почти толкова активна, колкото когато сте будни. Тялото ви изпада в състояние на атония – временна мускулна парализа, която предотвратява физическото „отиграване“ на сънищата (освен при очите и мускулите, контролиращи дишането).

REM фазата е критично важна за:

паметта;

ученето;

креативността.

Това е и етапът, в който сънищата са най-ярки и запомнящи се. Макар че могат да се появят във всяка фаза, REM е етапът, в който те са най-интензивни.

Защо фазите на съня са важни

Фазите на съня не са просто поредица от етапи, през които преминаваме през нощта – те са ключови за цялостното възстановяване и правилното функциониране на мозъка и тялото. Недостатъчният дълбок сън или REM сън може да повлияе негативно на концентрацията, емоционалния баланс, паметта и дори на физическото здраве.

В края на деня

Осигуряването на осем до десет часа качествен сън е едно от най-добрите неща, които може да направите за своето здраве и благополучие. Когато разбирате как работят различните фази на съня, е по-лесно да подобрите неговото качество – и да се събуждате по-енергични, по-фокусирани и в по-добра форма за предстоящия ден.