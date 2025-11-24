Украинец наръга младеж в София заради спор за място в дискотека (Обзор)

Компанията на единия излязла да пуши, а другата влязла вместо тях

С рана в крака завърши спор коя компания да е в препълнена столична дискотека. Пострадалият е на 21 години, а скандалът станал в събота около 23 ч в столичния кв. “Студентски град”.

Младежът бил в заведението с приятели. Тъй като било пълно, не приемали нови посетители, освен ако някой не си тръгне. Групичката решила да пуши, заради което излезли навън. Тогава компания украинци, които чакали да се забавляват в клуба, влезли в него.

Когато пушачите тръгнали да се връщат в дискотеката, охраната им отказала с мотива, че на тяхно място вече има група чужденци. Младежите се ядосали и решили да ги изчакат. След около час и украинците излезли да пушат, а българите им се нахвърлили.

Двете групи започнали да се бутат и бият. Българите надделявали, но тогава един от чужденците извадил нож. Наръгал младеж в областта на бедрото. Приятелите на раненото момче веднага викнали помощ, а в суматохата украинците успели да избягат.

Боят е заснет от камери. По околни снимачки се търси и маршрутът на украинците при бягството. До понеделник следобед се знаеше, че са стигнали до междублоково пространство. Оттам следите им се губеха, но от полицията търсеха и камери в района, които може да са ги засекли на по-късен етап.

Пострадалият младеж е настанен в Окръжна болница. Той и приятелите му са дали показания.