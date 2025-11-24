Пенчо Милков награди млади спортисти за високите им постижения в международни състезания

Кметът на Русе Пенчо Милков отличи състезателите на 4 спортни клуба за спечелването на призови места в международни турнири. Срещата се състоя днес в Кръгла зала в сградата на Община Русе. Той връчи грамоти на Елена Михайлова – вицесветовен шампион по скокове на батут в сихронни двойки, Румян Йорданов - бронзов медалист на Балканското първенство по самбо за кадети и юноши, Никълъс Николов - бронзов медалист от Европейско първенство по бокс и Валентин Андонов - златен медалист и балкански шампион на скиф от Балканското първенство по гребане. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Милков заяви, че младите спортистите са пример за връстниците им, които също трябва да влагат много труд и сили в постигането на целите си. „Вие развяхте българското знаме в международни състезания и показахте, че в Русе има млади хора с потенциал да са сред най-добрите в своите области. Всеки от вас излезе на старта с амбиция, бори се с достойнство и показа на света какво означава да си истински спортист! Вие повярвахте в себе си, вслушахте се в своите треньори и спечелихте медалите. Благодаря на вас и на треньорите Ви за вложените усилия и затова, че пак накарахте русенци да се гордеят с вас. Бъдете здрави, неотстъпчиви и продължавайте да се стремите към победите", каза Милков.

Той поднесе поздравителни адреси на треньорите на спортистите - председателят на СКСБ "Имидж-Русе" Станислав Стоянов, председателят на СК "Спартак-Русе" Владимир Великов, председателят на Боксов клуб „Локомотив" Алексей Рибчев и председателят на СКАГ "Локомотив" Цоню Григоров.

Пред присъстващите в залата Елена Михайлова сподели, че на Световното първенство по скокове на батут в Испания тя дължи сребърния си медал на вярата в себе си и на доверието в треньора си. Румян Йорданов разказа за двубоите си на Балканското първенство в Панагюрище и обясни, че само дисциплината в тренировките може да доведе до победа. Никълъс Николов заяви, че след бронза на Европейското първенство по бокс за ученици в Черна гора, стремежът му вече е само сребро и злато, тъй като сега работи още по-усилено. Валентин Андонов, който няколко години е живял в чужбина, каза, че като шампион никога не е искал да чува друг химн, освен българския.

Кметът и директорът на ОП „Спортни имоти" Лачезар Иванов, който също участва в срещата, поканиха състезателите да присъстват на тържествената церемония по връчването на наградите „Спортист на годината".