Апелативни съдии от София признаха Сарафов за главен прокурор



Уважиха негово искане за възобновяване на дело срещу рецидивист, тормозил непълнолетната си приятелка

Апелативният съд в София възобнови дело срещу рецидивист и домашен насилник по искане на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, показа проверка на “24 часа”. Така съдебният състав с председател Александър Желязков и членове Атанаска Китипова и Десислав Любомиров признава, че Сарафов е легитимен на поста си. Не става ясно кога Сарафов е изпратил искането си - преди или след 21 юли т.г. Делото е образувано 3 дни по-късно - на 24 юли.

На 18 септември Наказателната колегия на ВКС реши, че правомощията на Борислав Сарафов са прекратени след 21 юли по силата на променения Закон за съдебната власт. След това два различни състава в един ден отказаха възобновяване на наказателни дела, поискани с подписа на Сарафов. Последваха такива и от Апелативния съд. Има обаче няколко възобновени дела, поискани от Сарафов след решението на Наказателната колегия на ВКС. Едно от тях е на състава с председател Александър Желязков. Сарафов иска ново разглеждане на дело срещу рецидивист, осъден от Софийския районен съд само на 1 г. и 9 месеца затвор. Групирани са му три присъди, които е получавал в миналото - пробация, условна и лишаване от свобода. Иначе е типичният клиент на полицията и прокуратурата от най-ниските социални слоеве -

осъждан, безработен, с основно образование, живее в едно от гетата на София

Жилището е наето от момичето, с което е живял. Иначе мъжът е от село Галиче, област Враца.

“Искането на главния прокурор за отмяна по реда на възобновяването на влезли в сила съдебни актове е процесуално допустимо, тъй като е депозирано от лице, имащо право на това, актът чиято отмяна се иска по реда на възобновяването, не е проверен по касационен ред”, пише в решението си Апелативният съд.

Така рецидивистът ще бъде съден отново. През март т.г. той е сключил споразумение с районната прокуратура. Бил е обвиняем заради поредния тормоз над малолетното момиче, с което е живял на семейни начала. През април 2023 г. я пребил с юмруци по лицето и тялото. Причинил ѝ кръвонасядания по тялото и затруднено дишане. Клепачите на любимата му били подути. Състоянието е определено от експертите като временно разстройство на здравето. Момичето обаче било тормозено психически и физически дълго време. Заради посегателства върху нея мъжът е осъждан още няколко пъти. През септември 2023 г. се напил, взел кухненския нож и срязал бедрото ѝ, раната била 7 см. От страх тя не потърсила лекарска помощ. Няколко седмици по-късно състоянието ѝ се влошило и се принудила да отиде до “Пирогов”. Обяснила на лекарите, че се е порязала на ламарина. Те обработили раната и ѝ предписали лечение. След това го напуснала, но той останал да живее в жилището ѝ. Ходила само да домакинства и си тръгвала. При едно от посещенията ѝ двамата се скарали. Той искал да напусне работата си в столичен ресторант, с която го издържала. Двамата отишли до заведението, момичето поискало от шефа си да ѝ плати авансово, но той отказал. Тогава насилникът скочил и посегнал да удари човека, хванал го за яката на блузата и го блъснал в един от хладилниците. Крещял: “Боклуци! Ще те убия, ще извикам бригадата!”. За това също е осъден, а преди това още няколко пъти, включително в Бяла Слатина. По едно от тях е съден и за насилствени блудствени действия спрямо същото момиче.

Същият състав, възобновил делото срещу рецидивиста, уважил и друго искане на Сарафов - за отмяна на присъда за крадец на колело.

Делото е образувано на 28 август - повече от месец след 21 юли

Също миналата седмица друг състав на Апелативния съд с председател Мария Митева и членове Татяна Грозданова и Петър Гунчев възобновява друго дело по искане на Сарафов - срещу шофьор без книжка, който е осъден условно, а в наказанието му се включва и отнемане на книжката, каквато никога не е имал. Делото за възобновяване обаче е образувано на 14 юли - седмица преди 21-и. Подобни актове, в които Сарафов е представен като легитимен в искането си като главен прокурор, има още няколко. В актовете обаче не се посочва на коя дата са направени исканията - преди или след 21 юли. Съставът с председател съдия Митева например отказва да възобнови дело срещу мъж от Ботевград по искане на Сарафов от 1 октомври т.г., което е след изтичане на 6-те месеца като изпълняващ функциите по променения Закон за съдебната власт и след решението на Наказателната колекия на ВКС.

