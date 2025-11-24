Граждани задържаха мъж, откраднал кола и я карал пиян

Граждани на Монтана са задържали мъж, който откраднал автомобил, а след това го управлявал пиян. Те повикали полицията и той бил арестуван и отведен в Районното управление, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Към 02:44 часа тази сутрин в полицията бил подаден сигнал за откраднат автомобил „Форт Транзит“. Собственичката организирала група свои роднини и приятели, с които излезли през нощта по улиците на Монтана да търсят откраднатата кола. Преди развиделяване те засекли автомобила по централния булевард „Трети март“, успели да го спрат и задържали крадеца с граждански арест. След това повикали полицията и било установено, че е мъж на 25 години от Монтана. Той бил задържан с полицейска заповед за денонощие, а тест за алкохол установил, че е седнал зад волана на откраднатата кола с концентрация на алкохол от 1,50 промила в издишания въздух.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 343 и 346 от Наказателния кодекс, пише БТА.

От полицейската дирекция в Монтана припомниха, че от август 2023 година до сега в региона са иззети над 100 автомобила, чийто собственици ги карали след употреба на алкохол над 1,20 промила или на наркотици. В случая автомобилът е откраднат, а не собствен, но става въпрос за две сериозни нарушения, посочиха от полицията.