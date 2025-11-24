Коледни бонуси за всички пенсионери и по-високи обезщетения, предлагат депутати

Отпадане на по-високите осигуровки, коледни бонуси за всички пенсионери и по-високи обезщетения за безработица и майчинство. Това са само част от предложенията на опозицията за промени в проектобюджета на държавното обществено осигуряване за 2026-а. До днес депутатите можеха да внасят поправки, а на второ четене в комисии текстовете ще влизат в сряда. Управляващите обаче дадоха няколко пъти заявки, че това е възможният бюджет и няма да отстъпят от параметрите заложени в него.

Още на първо четене най-яростните атаки бяха срещу увеличаването на вноската за пенсия с 2%. Сега и депутатите от ПП-ДБ и "Възраждане" искат то да отпадне.

От ДБ настояват и чиновниците да започнат поетапно да плащат своите осигуровки. И пак предлагат плавен план, както го направиха и при предишния бюджет. Разпределнието им е :

за 2026 г. - 93:7;

за 2027 г. - 86:14;

за 2028 г. 79:21;

за 2029 г. - 72:28;

за 2030 г. - 65:35;

за 2031 г. - 60:40

По този начин се избягва допълнително повишаване на осигурителната тежест за всички осигурени лица и за частния сектор, което би създало риск от увеличаване на сивата икономика, а стабилизация на системата се търси чрез по-справедливо разпределение на вноските в групите, за които досега те се поемат изцяло от бюджета, пишат в мотивите си депутатите от ДБ.

От "Продължаваме промяната" искат работодателите да плащат само първия ден от болничните, а после те да се поемат от държавата. Освен това предлагат, ако майките се върнат по-рано на работа да получават цялото майчинство. Бащите пък да могат да разсрочват отпуска си на до три части. Освен това предлагат и максимален размер на осигурителния доход да е 2265 евро, а не предвидените в проектобюджета 2352 евро. И те изрично са записали отпадане на повишаването на вноската за пенсия от 2%.

Освен това искат достъп до болнични листове по електронен път. Националният осигурителен институт пък ще изпраща на осигурителите уведомления за издадените болнични листове на посочен от тях електронен адрес. "Това е необходимо особено с случаите на използване на външни услуги (ТРЗ, счетоводни, правни). За да не се налага доставчикът на външната услуга да притежава отделен ПИК за всеки свой клиент, следва да има ред за упълномощаване - както с КЕП, така и чрез заверен електронен образ на пълномощно на хартиен носител, за малки осигурители, които не разполагат с КЕП", пишат в мотивите си депутатите Мартин Димитров и Божидар Божанов. Предлагат задължение за НОИ да изпраща уведомления за

получените болнични листове, тъй като в противен случай осигурителите ще

трябва да проверяват периодично за издадени нови такива.

От МЕЧ искат Коледните бонуси да са Коледа за всички пенсионери в размер на 76,70 евро (150,01 лв.), а не както правителство предлага по 120 лв. само за най-бедните. Хората на Доган обаче се опитват да надцакат всички свои политически опоненти и предлагат по 392 евро да получат всички пенсионери за Великден и Коледа. В борбата за любовта на пенсионерите стигат и по-долеч и предлагат минималната пенсия да се вдигне от 322,37 евро на 346,87 евро още от 1 януари, а не с швейцарското правило през юли. Предлагат и минималното обезщетение на безработица да стане от 9,21 евро на 20 евро. А еднократната помощ при смърт -от 276,10 евро да е 511,30 евро.

Отново искат тютюнопроизводителите да се осигуряват на по-малка сума, а не на 620,20 евро. Те предлагат числото 550,66 евро. Хасан Адемов е внесъл и ръст от 10% на служителите в НОИ.

От "Възраждане" искат бизнесът да плаща само първият ден от болничния в размер на 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение

за месеца. Отново предлагат и промени във вторите пенсии. Имат предложение и за вдигане на дневното минимално парично обезщетение от 9,21 евро на 19,53 евро. Друга тяхна идея е и по-високо майчинство през втората година до 620,20 евро, колкото ще и минималната заплата. И те искат, ако майките се върнат по-рано на работа да получават 100% от майчинството.