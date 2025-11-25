75 млн. лв. дават военните за нови системи на “Спартан”

С нови радиостанции вече ще работят с криптирани режими на НАТО
С нови електронни системи ще бъдат оборудвани трите военни транспортни самолета “Спартан”, които държавата използва и за спешни медицински случаи.
Ъпгрейдът им с новата авионика ще струва 75 млн. лв. без ДДС (38,347 млн. евро), става ясно от обществена поръчка на Министерството на отбраната. Ще бъдат сменени навигационни, комуникационни и системи за наблюдение, като е предвидено да се проведе и обучение на 6 пилоти и 12 техници за работа с ъпгрейдите.
Причината за оптимизацията на оборудването на самолетите е, че така ще се подобрят не само комуникационните и навигационните им качества, но и безопасността при полет. Освен това с промените ще отговарят на международните авиационни изисквания и на съвременните стандарти на НАТО.
Един от най-важните ъпгрейди на електрониката
е смяната на централния модул, чрез който се управлява комуникационната система на самолетите. Чрез него се прави автоматичен обмен на информация с контрола на въздушното движение. Новата система поддържа европейския и натовския стандарт FANS 1/A+ и Link2000+.
Самолетите ще имат и 2 нови вида радиостанции: V/UHF, които работят с криптирани режими на НАТО, както и HF, които автоматично намират най-добрата честота, става ясно от техническата спецификация към поръчката. V/UHF се ползват и като основни комуникационни канали въздух-въздух и въздух-земя. Вторият вид радиостанции пък са оборудвани с Automatic Link Establishment, което намира най-добрата свободна честота. Те се използват за далечни комуникации и са полезни при полети в райони с неразвита инфраструктура, като остават активни в бедствени ситуации и когато бъде загубена връзката със сателит. Планирано е и инсталирането на нови интерком системи с шумопотискане.
За да се подобри навигацията, на спартаните ще бъдат инсталирани и нови системи за управление на полетите (Flight Management System). Те изчисляват маршрута,
навигират самолета автоматично
и изчисляват колко е нужното гориво, каква да бъде скоростта, както и подходите за кацане. С тяхна помощ се повишава точността при полет, което улеснява и пилота. FMS системите ще бъдат комбинирани с такива за автоматичен заход за кацане, които се използват най-често при ниска видимост (мъгла или ниска облачност). Чрез GPS пък се изчислява точност при кацане. Предвидено е и инсталирането на EGPWS системи, чиято функция е да предупреждава за прекалено приближаване до земята.
С тази система
е по-малко вероятно самолетът да се разбие
в земята, като за целта се работи с по-точни теренни карти. Ново е и устройството SAR-DF, което служи за хващане на сигнал от бедстващи кораби и самолети. То се използва най-често при спасителни операции и е съвместимо с модерните авиационни радиоизлъчващи устройства, с които се локализират самолетите.
С нови транспондери IFF (Identify Friend or Foe) пък ще се гарантира идентификацията на “Спартан” във военното въздушно пространство. Устройството изпраща кодове към радарите, с което позволява на системите за противовъздушна отбрана да го разпознаят като приятелски, а не като противников.
Освен това чрез тях в реално време се подава локацията на самолета (със системата ADS-B OUT), което е изискване за навлизане във въздушното пространство на някои страни. ADS-B OUT дава и информация за височина, скорост и посока на полета, както и идентификационния код на самолета. Транспондерите са нужни за подобряването на системите за наблюдение и идентификация. За да бъдат предотвратени сблъсъци с други машини в небето, пък ще бъде ъпгрейдната системата TCAS II, която открива други летателни апарати в близост и предупреждава за потенциален сблъсък.
Модернизацията на трите транспортни самолета включва и подмяна на многофункционалните дисплеи в пилотските кабини. За подмяна е избран CMDU дисплей, който предоставя допълнително видео входове и показва навигация, карти и др. Нужна е и нова инфраструктура за техниците, с която да се направи софтуерно надграждане и съвместяване на новите системи със старите.
Новите системи са нужни, защото авиониката на самолетите вече е остаряла. Те бяха закупени от ВВС през 2006 г.
В поръчката е предвидено и
обучение на 6 пилоти и 12 инженери,
които да могат да работят с новите устройства и системи. Трябва да бъдат обучени по двама пилоти на самолет.
Преди 3 г., когато бе подписано офсетното споразумение за закупуването на системата за гасене на пожари “Гардиън”, да я използват били обучени само двама от ВВС. Те обаче не могат да изпълняват задачи по пускане на товар от въздуха, каквато е по същество функцията на системата. Въпреки настояването на ВВС в обучението е бил пропуснат етап от подготовката. Освен това пилотите ни
летели в смесен екипаж с италианци и не са извършвали сами мисията
Именно затова тя не се използва по предназначение, въпреки че за закупуването ѝ са дадени над 6,7 млн. евро от правителството на Кирил Петков ден преди да бъде свалено с първия в историята ни успешен вот на недоверие.
“Гардиън” е предназначена за превантивни действия при пожар, като водата се хвърля от дървени касети от люка на самолета. Преди 2 г. ВВС направиха анализ и установиха няколко проблема, свързани с безопасността. Необходимо е да се отцепи 800-метрова зона за сигурност, в която не трябва да има хора и къщи. Освен това има ограничения за скоростта и височината на полета.
В пика на пожарите през лятото темата за използването на противопожарната система бе повдигната от настоящия шеф на военната комисия в парламента Христо Гаджев. Тя прерасна във взаимни обвинения между управляващите от ГЕРБ и ПП-ДБ. Министърът на отбраната Атанас Запрянов дори заговори, че
трябва да се купят 3 нови товарни самолета,
но специално оборудвани, за да гасят пожари. 75 млн. евро за един самолет е прогнозната стойност в концепцията, изготвена от военното министерство и ВВС. Три ще струват над 440 млн. лв. При пожарите военните помагаха с гасенето с хеликоптери и на терен.
Преди дни, когато парламентарната комисия по отбрана прие на първо четене бюджет 2026, стана ясно, че военните вероятно отново ще имат затруднения с плащанията за модернизацията на армията. Затова най-голямото плащане по втория договор за още 8 изтребителя F-16 за 361 млн. евро ще бъде отложено с 2 г. Подобна бе ситуацията, когато трябваше да се купуват и спартаните. Първоначалният договор бе за покупката на 5 самолета за 91,8 млн. евро, но това бе предоговорено от тогавашното правителство на ГЕРБ и страната ни се отказа от 2 от машините.
През последните години МО сключи сделки за над 10 млрд. лв., като тепърва предстои да бъдат подписвани и нови. По повечето от тях изплащането е разсрочено и според експерти може отново да вкара България в позиция да предоговаря военните си сделки.