75 млн. лв. дават военните за нови системи на “Спартан”

С нови радиостанции вече ще работят с криптирани режими на НАТО

С нови електронни системи ще бъдат оборудвани трите военни транспортни самолета “Спартан”, които държавата използва и за спешни медицински случаи.

Ъпгрейдът им с новата авионика ще струва 75 млн. лв. без ДДС (38,347 млн. евро), става ясно от обществена поръчка на Министерството на отбраната. Ще бъдат сменени навигационни, комуникационни и системи за наблюдение, като е предвидено да се проведе и обучение на 6 пилоти и 12 техници за работа с ъпгрейдите.

Причината за оптимизацията на оборудването на самолетите е, че така ще се подобрят не само комуникационните и навигационните им качества, но и безопасността при полет. Освен това с промените ще отговарят на международните авиационни изисквания и на съвременните стандарти на НАТО.

Един от най-важните ъпгрейди на електрониката

е смяната на централния модул, чрез който се управлява комуникационната система на самолетите. Чрез него се прави автоматичен обмен на информация с контрола на въздушното движение. Новата система поддържа европейския и натовския стандарт FANS 1/A+ и Link2000+.

Самолетите ще имат и 2 нови вида радиостанции: V/UHF, които работят с криптирани режими на НАТО, както и HF, които автоматично намират най-добрата честота, става ясно от техническата спецификация към поръчката. V/UHF се ползват и като основни комуникационни канали въздух-въздух и въздух-земя. Вторият вид радиостанции пък са оборудвани с Automatic Link Establishment, което намира най-добрата свободна честота. Те се използват за далечни комуникации и са полезни при полети в райони с неразвита инфраструктура, като остават активни в бедствени ситуации и когато бъде загубена връзката със сателит. Планирано е и инсталирането на нови интерком системи с шумопотискане.

За да се подобри навигацията, на спартаните ще бъдат инсталирани и нови системи за управление на полетите (Flight Management System). Те изчисляват маршрута,

навигират самолета автоматично

и изчисляват колко е нужното гориво, каква да бъде скоростта, както и подходите за кацане. С тяхна помощ се повишава точността при полет, което улеснява и пилота. FMS системите ще бъдат комбинирани с такива за автоматичен заход за кацане, които се използват най-често при ниска видимост (мъгла или ниска облачност). Чрез GPS пък се изчислява точност при кацане. Предвидено е и инсталирането на EGPWS системи, чиято функция е да предупреждава за прекалено приближаване до земята.

С тази система

е по-малко вероятно самолетът да се разбие

в земята, като за целта се работи с по-точни теренни карти. Ново е и устройството SAR-DF, което служи за хващане на сигнал от бедстващи кораби и самолети. То се използва най-често при спасителни операции и е съвместимо с модерните авиационни радиоизлъчващи устройства, с които се локализират самолетите.

С нови транспондери IFF (Identify Friend or Foe) пък ще се гарантира идентификацията на “Спартан” във военното въздушно пространство. Устройството изпраща кодове към радарите, с което позволява на системите за противовъздушна отбрана да го разпознаят като приятелски, а не като противников.

Освен това чрез тях в реално време се подава локацията на самолета (със системата ADS-B OUT), което е изискване за навлизане във въздушното пространство на някои страни. ADS-B OUT дава и информация за височина, скорост и посока на полета, както и идентификационния код на самолета. Транспондерите са нужни за подобряването на системите за наблюдение и идентификация. За да бъдат предотвратени сблъсъци с други машини в небето, пък ще бъде ъпгрейдната системата TCAS II, която открива други летателни апарати в близост и предупреждава за потенциален сблъсък.

Модернизацията на трите транспортни самолета включва и подмяна на многофункционалните дисплеи в пилотските кабини. За подмяна е избран CMDU дисплей, който предоставя допълнително видео входове и показва навигация, карти и др. Нужна е и нова инфраструктура за техниците, с която да се направи софтуерно надграждане и съвместяване на новите системи със старите.

Новите системи са нужни, защото авиониката на самолетите вече е остаряла. Те бяха закупени от ВВС през 2006 г.

В поръчката е предвидено и

обучение на 6 пилоти и 12 инженери,

които да могат да работят с новите устройства и системи. Трябва да бъдат обучени по двама пилоти на самолет.

Преди 3 г., когато бе подписано офсетното споразумение за закупуването на системата за гасене на пожари “Гардиън”, да я използват били обучени само двама от ВВС. Те обаче не могат да изпълняват задачи по пускане на товар от въздуха, каквато е по същество функцията на системата. Въпреки настояването на ВВС в обучението е бил пропуснат етап от подготовката. Освен това пилотите ни

летели в смесен екипаж с италианци и не са извършвали сами мисията

Именно затова тя не се използва по предназначение, въпреки че за закупуването ѝ са дадени над 6,7 млн. евро от правителството на Кирил Петков ден преди да бъде свалено с първия в историята ни успешен вот на недоверие.

“Гардиън” е предназначена за превантивни действия при пожар, като водата се хвърля от дървени касети от люка на самолета. Преди 2 г. ВВС направиха анализ и установиха няколко проблема, свързани с безопасността. Необходимо е да се отцепи 800-метрова зона за сигурност, в която не трябва да има хора и къщи. Освен това има ограничения за скоростта и височината на полета.

Атанас Запрянов Снимка: Николай Литов

В пика на пожарите през лятото темата за използването на противопожарната система бе повдигната от настоящия шеф на военната комисия в парламента Христо Гаджев. Тя прерасна във взаимни обвинения между управляващите от ГЕРБ и ПП-ДБ. Министърът на отбраната Атанас Запрянов дори заговори, че

трябва да се купят 3 нови товарни самолета,

но специално оборудвани, за да гасят пожари. 75 млн. евро за един самолет е прогнозната стойност в концепцията, изготвена от военното министерство и ВВС. Три ще струват над 440 млн. лв. При пожарите военните помагаха с гасенето с хеликоптери и на терен.

Преди дни, когато парламентарната комисия по отбрана прие на първо четене бюджет 2026, стана ясно, че военните вероятно отново ще имат затруднения с плащанията за модернизацията на армията. Затова най-голямото плащане по втория договор за още 8 изтребителя F-16 за 361 млн. евро ще бъде отложено с 2 г. Подобна бе ситуацията, когато трябваше да се купуват и спартаните. Първоначалният договор бе за покупката на 5 самолета за 91,8 млн. евро, но това бе предоговорено от тогавашното правителство на ГЕРБ и страната ни се отказа от 2 от машините.

През последните години МО сключи сделки за над 10 млрд. лв., като тепърва предстои да бъдат подписвани и нови. По повечето от тях изплащането е разсрочено и според експерти може отново да вкара България в позиция да предоговаря военните си сделки.