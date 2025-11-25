35 г. след махането на петолъчката от Партийния дом и пилонът ѝ отива в историята

А огромният барелеф с комунистическия герб на сградата на Народното събрание ще се замени с новия държавен символ

35 г. след като рубиненочервената петолъчка беше свалена от Партийния дом, и пилонът, на който тя стоеше, може да последва съдбата ѝ. Днес на него е закрепено националното знаме, но Народното събрание обмисля премахване на пилона и замяната му със специална конструкция, от която да се веят и българският флаг, и такива на други държави и на международни организации.

Това става ясно от публикувана обществена поръчка за конструктивно обследване и съставяне на техническа експертиза на тази част от сградата на парламента. Тя е за 150 хил. лв.

Народното събрание предвижда ново архитектурно оформление на лицевата част на сградата откъм Ларгото и т.нар. триъгълник на властта. Затова трябва да се проучат състоянието и възможностите за премахване не само на пилона и асансьора към него, но и на купола.

Барелефът с комунистическия герб може да бъде демонтиран, а на негово място да бъде сложен новия държавен символ. Снимка: Румяна Тонева

Предвижда се демонтаж или реконструкция и на огромния барелеф на върха на сградата, на който и до днес има останки от герба на комунистическа България. В края на 90-те години на миналия век от герба бяха премахнати сърпът, чукът и петолъчката, но

останаха венецът с житните класове и знамето

Сега идеята е на негово място да бъде монтиран новият държавен герб. Ще се проучват и възможностите държавни символи да бъдат сложени към фасадните кръгли колони и на гранитните арки над трите врати.

Така 2 г. след преместването на заседанията на депутатите в новата пленарна зала се задвижва процедура за премахване на последните символи от комунистическо време от сградата на бившия Партиен дом. Това бе поискано още от Росен Желязков като председател на 49-ото НС, по чието време се осъществи преместването.

През 2024 г. парламентът пусна обществена поръчка за изготвянето на технически проект, с който комунистическият герб да бъде закрит от винилово пано. Предвиждаше се то да бъде поставено на метална конструкция и така да играе ролята на предпазна мрежа пред самия каменен барелеф. Тогава обаче процедурата е спъната от становище на Националния институт за недвижимо културно наследство, че покриването на герба е необосновано и трябва да се запази автентичният вид на сградата като пример за тоталитарно строителство.

Сега се предвижда, ако барелефът не може да бъде премахнат, поне част от него да бъде реконструирана. Затова ще се прави специализирано проучване на дебелините, вида и вероятните якости на вложените материали в него и в стенната му носеща конструкция, както и на начина им на свързване и закрепване, включително към основната стоманобетонна носеща конструкция на сградата.

Барелефът е широк 7 м, висок е 3 м и е изработен от варовик. Разположен е на нивото на 6-ия етаж - на 36 метра, непосредствено над корниза и в ниша.

Новите държавни символи ще бъдат монтирани и на колоните на сградата. Снимка: Румяна Тонева

Именно заради комунистическия герб и преместването на депутатите в бившия Партиен дом - сграда, пълна със символи от тоталитарните времена, през лятото на 2020 г. трима сини депутати дори заведоха дело срещу Народното събрание. Петър Славов, Методи Андреев и Мартин Димитров, известни тогава като “Групата за натиск”, поискаха гербът и петолъчките да бъдат махнати, но се оказа, че това няма как да стане бързо и не е евтино.

Седмица след като депутатите влязоха в новата си сграда през септември 2023 г., пък Ивайло Вълчев от ИТН преброи

80 петолъчки само в пленарната зала

Те най-вероятно ще си останат по колоните, наследство от бившата зала “Света София”. Защото днес Народното събрание обмисля ремонт само на фасадата си. Обследването ще включва и заснемане и документиране на проявените повреди и дефекти, геометричните параметри на носещите конструкции на тази част на страдата, включително на купола, пилона и на локалния асансьор, както и на носещите масивни кръгли колони и техните бази, капители и корнизи.

В подземията именно на тази част на сградата

се намира и бомбоубежището,

на което трябва да бъде направен цялостен ремонт. Народното събрание вече пуска поръчка за това на стойност 2,3 млн. лв., но тя бе прекратена, след като никой не подаде оферта.

Става въпрос за скривалище в сутерена откъм централния вход, което трябва да събира до 278 души. Вече е изготвен инвестиционен и технически проект, който е съгласуван с пожарната и предстои издаване на разрешение за строеж. Дори е сключен договор за консултант за упражняване на строителния надзор, но никой не иска да извършва самия ремонт.