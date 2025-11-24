ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Оставиха в ареста баща и син от Разградско, обвиняеми за трафик на жени

Решението е на Районен съд Разград Снимка: Pixabay

Състав на Районния съд в Разград остави в ареста баща и син от разградското село Стражец. От началото на януари двамата мъже са с постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража". Те са обвиняеми за извършени за трафик през границата на жени с цел да бъдат използвани за развратни действия с користна цел. 

На заседание днес магистратите преразгледаха обжалваната от обвиняемите мярка за неотклонение. "Двамата вече десет месеца са в ареста с тежката мярка. По-възрастният има семейство, настояваме за по-лека мярка", каза пред журналисти адвокат Росен Милянков, който представляваше двамата обвиняеми. Съдът обаче потвърди досегашната мярка за неотклонение. Милянков посочи, че решението ще бъде обжалвано в законовия 14-дневен срок. Той добави, че разпоредителното заседание по делото е насрочено за 2 декември. 

Двамата обвиняеми бяха част от организирана група, чиито членове през август 2023 г. бяха осъдени от Окръжния съд в Разград след сключено споразумение с прокуратурата.

