След инсулта на Боби Михайлов лекарите действат, за да се ограничат по-късни последици

Няколко часа в неделя преди инцидента съпругата му - Мария Петрова, дава едно от най-откровените си телевизионни интервюта, споделяйки, че двамата винаги са живели "под прожектори".

"Казват, че силните жени привличат сложни мъже", описва двойката 50-годишната златна гимнастичка

След инсулта Борислав Михайлов е в средно увредено състояние. Лекуващият го екип в болница "Токуда" е предприел необходимите действия, за да бъдат ограничени по-късни последици.

От самото здравно заведение категорично отказват информация за бившия президент на Българския футболен съюз и бивш вратар на националния отбор.

Борислав Михайлов е бил приет в софийската болница "Токуда" в неделя вечерта, когато в дома си се е почувствал зле.

Първите изследвания на 62-годишния пациент са установили инсулт.

"Да, Михайлов е приет при нас", бе лаконичният отговор от "Токуда" пред "24 часа". Отказът на официална информация в подобни ситуации е обичайна практика за здравните заведения.

Семейството на една от най-разпознаваемите фигури в българския футбол, също не си позволи коментари за състоянието му.

Приятел на Боби Михайлов сподели, че в резултат на инсулта той е получил малък кръвоизлив, но появилите се предположения в сайтове за периода, в който той ще остане под лекарско наблюдение, според него са излишни и непрофесионални.

"Нека не се бъркаме в работата на лекарите и на Бог", посъветва човекът от близкия кръг на фамилията Михайлови. Той отправи молба към журналистите и да щадят семейството. Изключително травмирана от неочаквания инсулт е съпругата на Боби Михайлов - Мария Петрова. Точно преди седмица златната българска гимнастичка отбеляза в балната зала на Военния клуб в София своята 50-годишнина.

"Боби беше във великолепна форма, Мария е любовта на живота му, и той не криеше тази емоция - прегръщаше, целуваше Мария, двамата танцуваха", разказва приятелят им за юбилея, събрал над 100 гости миналата неделя.

А в деня, в който Боби Михайлов получава инсулта, Мария дава едно от най-откровените си интервюта.

Пред Мариян Станков-Мон Дьо тя признава, че със своя съпруг винаги са живели под прожекторите. "Дори това, че съм днес пред вас, е едно рядко проявление на емоции и сантимент. Всеки човек има трудни моменти. И във всяко семейство има моменти на компромиси...Аз съм човек, който търси решение и не обичам да руша. Обичам да запазя това, което сме създали", казва пред Нова тв красивата гимнастичка. Мария Петрова получава от Румен Радев Почетен знак на президента навръх 50-ия си рожден ден. СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

За нея огромен дар е била появата на Ели - общото им дете с Боби Михайлов, която днес е на 26 години.

Когато среща своята голяма любов, футболистът вече е бил "национален герой" след успеха на националите на световното първенство през 1994 г. Разликата между двамата е 12 години.

"Аз знаех с кого се обвързвам. Аз и сега знам за кого съм омъжена. Казват, че силните жени привличат сложни мъже", откровена е Мария пред Нова тв. Затова и предпочита хората да говорят за нея, отколкото да я тъпчат. Според съпругата на Боби Михайлов излишните и ненужни човешки качества са гневът и голямото его.

Няколко часа след тази телевизионна изповед семейството, приятелите и всички, които обичат футбола, са били стресирани от инсулта, повалил Боби Михайлов.