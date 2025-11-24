Радев: България и Грузия имат потенциал да задълбочат свързаността си

Възползвайки се от геостратегическото си положение, България и Грузия имат потенциал да задълбочат свързаността си в различни сфери като транспортния, енергийния, цифровия сектор, което ще допринесе за насърчаване на икономиката, инвестициите и просперитета региона на Черно море. Това заяви президентът Румен Радев, който проведе среща с председателя на парламента на Грузия Шалва Папуашвили. Той е у нас за участие в 66-ата Генерална асамблея на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС) в София. По време на форума Грузия пое ротационното председателство на ПАЧИС за следващите шест месеца. Това съобщиха от прессекретариата на президентството.

Румен Радев и Шалва Папуашвили откроиха значението на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество като платформа за диалог за утвърждаване на сигурността, стабилността и просперитета в по-широкия регион на Черно море, ключово значение за което има разширяването на свързаността. Във връзка с това българският държавен глава открои възможностите за съвместни проекти, които имат важно значение за България и Грузия като страни от двете страни на Черно море. Сътрудничеството в това направление ще допринесе за повишаване на енергийната сигурност и диверсификацията на маршрутите за доставки, отбеляза Румен Радев и открои значението на Транскаспийския международен транспортен маршрут, свързващ Европа и Азия, както и преноса на зелена енергия.

Президентът Радев приветства икономическото развитие на Грузия и отбеляза, че европейската интеграция на страната е предпоставка и за последващо всестранно задълбочаване на двустранното сътрудничество с България. Двата народа споделят и многовековни културни и духовни връзки, бе отбелязано още по време на срещата.

Българският държавен глава заяви категоричната подкрепа на страната ни за суверенитета и териториалната цялост на Грузия в рамките на нейните международно признати граници.