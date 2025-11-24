НАТО показа многонационалната си бойна група в България (Видео)

НАТО публикува видеоклип за многонационалната бойна група в България, ръководена от Италия. Кадрите включват изказвания на италианския командир на бойна група полковник Салваторе Абате.

"Многонационалните сили на НАТО в България затвърждават военното присъствие на Алианса в Югоизточна Европа. След пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през февруари 2022 г. бе сформирана многонационална бойна група на НАТО, ръководена от италианската армия, с участието на войски от Албания, България, Гърция, Черна гора, Северна Македония, Румъния и Турция", съобщават от НАТО.

"Базирана в Ново Село, групата редовно провежда учения по комбинирани оръжейни маневри, като се учи как да използва едновременно артилерия, тежка бронетехника и механизирана пехота, за да извлече максимална полза от своята бойна мощ. При необходимост тя може да приеме хиляди допълнителни войници и да нарасне до размер на бригада", посочват още от Алианса.

"Готова за бързо разгръщане и защита на Алианса, бойната група е силен символ на сигурност за българите и другите съюзници в източната част на НАТО, както и мощно средство за възпиране на агресията. България е допълнително защитена и от новата дейност на НАТО Eastern Sentry, която засилва бдителността на НАТО по целия източен фланг с повече военни средства, базирани във въздуха, на сушата и по море. Дейността включва и иновативни технологии за справяне с нови предизвикателства, като тези, които виждаме от дроновете. Освен това тя спомага за по-доброто свързване на вече наличните военни средства от Далечния Север до Черно море и другаде в Алианса", заявяват още от НАТО.