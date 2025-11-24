ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Верижна катастрофа с 4 коли в Стара Загора, има пострадал

Полиция

Верижна катастрофа с участието на четири леки автомобила е станала тази вечер в Стара Загора.

Инцидентът се е разиграл на кръстовището между улиците „Христо Ботев" и „Отец Паисий", в непосредствена близост до гумаджийница.

Сигналът за произшествието е подаден в 18:45 часа.

По първоначална информация един човек е транспортиран в болница за преглед, за да се установи здравословното му състояние. По автомобилите са нанесени материални щети, пише bTV. 

Пътна полиция работи по изясняване на причините за сблъсъка. 

Полиция

