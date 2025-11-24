Студенти по медицина и лекари протестираха под надслов "Няма да ни излъжете" (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Протестиращи студенти по медицина и лекари специализанти блокираха за кратко движението на Орлов мост.

На място имаше засилено полицейско присъствие.

С викове "Оставка и промяна", "Елате с нас, правим го за вас" и "Бъдеще в България" протестиращите преминаха в шествие от сградата на Министерството на здравеопазването до Орлов мост. Протестът е под надслов "Няма да ни излъжете". На протеста присъстваха народни представители от "Продължаваме промяната - Демократична България", съобщи БТА.

След приключване на протеста движението на Орлов мост бе възстановено.