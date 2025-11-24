ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Симона - Мис България, изучава европейската полити...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21780637 www.24chasa.bg

Студенти по медицина и лекари протестираха под надслов "Няма да ни излъжете" (Видео)

2236
КАДЪР: Фейсбук/Ивайло Мирчев

Протестиращи студенти по медицина и лекари специализанти блокираха за кратко движението на Орлов мост. 

На място имаше засилено полицейско присъствие.

С викове "Оставка и промяна", "Елате с нас, правим го за вас" и "Бъдеще в България" протестиращите преминаха в шествие от сградата на Министерството на здравеопазването до Орлов мост. Протестът е под надслов "Няма да ни излъжете". На протеста присъстваха народни представители от "Продължаваме промяната - Демократична България", съобщи БТА. 

След приключване на протеста движението на Орлов мост бе възстановено.

 

КАДЪР: Фейсбук/Ивайло Мирчев

На живо: Протест на младите медици пред Министерството на здравеопазването

Публикувахте от Ивайло Мирчев в Понеделник, 24 ноември 2025 г.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Цветанка Минчева: Плащайте с карта в първите дни на 2026 г.