Студенти по медицина и лекари протестираха под надслов "Няма да ни излъжете" (Видео)

Протестиращи студенти по медицина и лекари специализанти блокираха за кратко движението на Орлов мост.
На място имаше засилено полицейско присъствие.
С викове "Оставка и промяна", "Елате с нас, правим го за вас" и "Бъдеще в България" протестиращите преминаха в шествие от сградата на Министерството на здравеопазването до Орлов мост. Протестът е под надслов "Няма да ни излъжете". На протеста присъстваха народни представители от "Продължаваме промяната - Демократична България", съобщи БТА.
След приключване на протеста движението на Орлов мост бе възстановено.
На живо: Протест на младите медици пред Министерството на здравеопазването