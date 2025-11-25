И във Варвара видели огненото кълбо в небето, очаквали земетресение

И във Варвара са видели огненото кълбо в небето, снимано от жена в Синеморец в нощта на 23 ноември. То изплашило кметицата на селото, която решила, че има земетресение.

Кметът на Синеморец Костадин Диков не е видял на живо огненото кълбо. "Най-стресирани са хората, които са го видели. Успокоихме ги. Разпитвах хората от селото, от Ахтопол и Варвара, оказа се, че всеки го интерпретира както иска. Разговарях с колежката от Варвара, помислила, че е земетресение. Версията, която ми изглежда най-достоверна, е ракета, изстреляна от турски кораб", каза той пред Би Ти Ви. Населените места са съвсем близо до турската граница. Според Диков може турците да са имали обучения.

От рибари в Ахтопол научил, че това явление не се случва за първи път. Те му разказали, че били в морето, когато видели подобна гледка.

Сабрина Димитрова - авторката на видеото на кълбото, видяла огъня в небето около 23 часа вечерта преди да си легне. Първо чула тътен като от гръмотевица, който се усилвал. Мебелите у тях се разтресли. Взела детето си и излязла навън. Помислила, че е изтребител. Огненото кълбо изгаснало и оставило диря.

"Ако е имало изстреляна ракета от комшиите ни, може би ще получим сигнал. Обектът се движеше много бавно", обясни тя.

Най-вероятната версия според Института по астрономия към БАН е нисколетящ военен реактивен самолет. Втора версия е космически боклук.