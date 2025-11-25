Трима души загинаха след челен удар на Околовръстното на Пловдив, дете на 7 е с опасност за живота

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Камион с 24–годишен водач навлязъл в насрещното и блъснал лека кола със семейство

Трима души загинаха при свирепа катастрофа на Околовръстното шосе на Пловдив снощи, а дете на 7 години е в болница в тежко състояние и опасност за живота.

Сигналът е получен в полицията към 23,10 часа на телефон 112, съобщават от МВР.

Според предварителната информация товарен автомобил МАН с 24-годишен водач навлязъл в лентата за насрещно движение на отбивката за ул. "Захаридово" в кв. "Коматево" и се ударил челно в лек автомобил "Фолксваген". На място са загинали 43-годишната шофьорка на колата и нейни спътници - мъж на 42 години и дете на 14 години. Друго дете, на 7 години, което се е возило в обезопасително столче, е откарано в болница с опасност живота.

Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед. Водачът на камиона е задържан за срок до 24 часа. Пробите му за алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Причините за тежкия пътен инцидент се изясняват. Образувано е досъдебно производство под наблюдение на Окръжна прокуратура- Пловдив.