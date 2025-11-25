Наталия Илиева: През 2025 г. безплатна правна помощ са получили 119 души след домашно насилие

През 2025 г. до този момент безплатна правна помощ са получили 119 души, пострадали от домашно насилие, от които 12 са мъже, каза председателят на Националното бюро за правна помощ Наталия Илиева по повод Международния ден за елиминиране на насилието срещу жените, информира БТА.

Националното бюро за правна помощ (НБПП) активно работи по предоставяне на правна помощ на лицата, пострадали от домашно насилие. През 2023 г. се подписа меморандум между Министерството на правосъдието и НБПП от една страна, Министерството на вътрешните работи и Адвокатски съвети, към които има създадени регионални центрове за консултиране, по силата на който меморандум лицата получават правна консултация на място в структурите на МВР, каза Наталия Илиева.

Според данните на НБПП до момента консултация по този механизъм са получили 324 души, като през 2023 г. те са 66, от тях мъже трима, през 2024 г. са 139, от тях мъже 10, а през 2025 г. до този момент са 119, от които 12 са мъже.

Според мен спасяването дори само на един човешки живот вече е успех. Отминаха времената, когато пострадалите мълчаха. Все повече хора събират сили и се изправят срещу насилника. И това се случи, защото в последните години държавата ясно заявява волята си да се справи с домашното насилие, каза председателят на НБПП Наталия Илиева.

Тя отбеляза, че в обхвата на Закона за правната помощ попадат само лицата, които не разполагат с доход, за да ползват договорна адвокатска защита. Такива са хората, които живеят с доходи под прага на бедност или получават помощи.

На въпрос дали е време да се обърне още по-сериозно внимание, законодателно, на психическото насилие - в дома, на работа, Наталия Илиева посочи, че всеки, който отговаря на условията за получаване на правна помощ, може да се обърне със заявление директно към НБПП, може да получи консултация в Регионален център за консултиране и след това да подаде заявлението чрез центъра.

Разбира се, в спешни случаи, съгласно решение, взето от НБПП и във връзка със сключения меморандум с МВР, към който тази година присъединихме Агенцията за социално подпомагане и Омбудсмана на Република България, може да бъде предоставена консултация и на мястото, където се намира пострадалото лице, както казах в структурите на МВР, но и в кризисните центрове, болничните заведения и други институции, които имат отношение към защитата на тези лица, каза Илиева.

Тя уточни, че регионалните центрове за консултиране са изградени към адвокатските колегии в страната и вече са 25 на брой.

Във връзка с действията на държавата в подкрепа на лицата, пострадали от домашно насилие, председателят на НББП Наталия Илиева припомни, че миналата седмица Министерският съвет прие координационен механизъм за защита на тези лица, който е регламентиран в Закона за защита от домашното насилие. Очакваме той да допринесе за подобряване на координацията между институциите, имащи отношение към защита на тези хора, добави тя.