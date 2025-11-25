В Международния ден на насилието над жени експерти ще обсъдят нуждата от по-ефективна защита

Конференция на тема „Гласът на жените, в подкрепа на Закона“ ще се състои днес по случай Международния ден за елиминиране на насилието над жени. Представители на институции и експерти от неправителствени организации ще обсъдят възможностите за по-ефективна защита. Това съобщиха организаторите на събитието - фондация „Асоциация Анимус“. Форумът е под патронажа на министъра на правосъдието Георги Георгиев, пише БТА.

Фокусът на конференцията ще бъде върху прилагането на Закона за защита от домашно насилие през 2025 г., резултатите от практиката, актуалните статистически тенденции, както и върху новоприетия Координационен механизъм за помощ и подкрепа на пострадали от насилие, допълват организаторите. Ще бъдат обсъдени и ключовите предизвикателства пред системата за взаимодействие между институциите. На събитието жена, преживяла домашно насилие, ще разкаже за проблема и за необходимостта от навременната институционална подкрепа.

Конференцията съвпада и с провеждането на кампанията „16 дни на активизъм срещу насилието над жени“, която тази година е под надслов „Край на онлайн насилието над всички жени и момичета“.

Международният ден за елиминиране на насилието над жени се отбелязва от 2000 г. с резолюция A/RES/54/134 на Общото събрание на ООН от 17 декември 1999 г., информира отдел „Справочна“ на БТА. От 1981 г. до 1999 г. е отбелязван от активисти на женски организации. Темата на деня през 2025 г. е: „Дигиталното насилие е истинско насилие. Няма #Извинение за онлайн насилието“.

В световен мащаб почти една на всеки три жени е била подложена на физическо и/или сексуално насилие от интимен партньор, сексуално насилие от лице извън партньорска връзка или и двете, поне веднъж в живота си. През 2023 г. близо 51 100 жени са убити от партньорите си или от членове на семейството. Смята се, че на всеки 10 минути е убита една жена. Милиони момичета са засегнати всяка година от сексуална експлоатация и малтретиране чрез дигитални средства, сочат още данните на отдел „Справочна“.

Кампанията „16 дни на активизъм срещу насилието над жени“ се отбелязва в цял свят от 1991 г. по инициатива на Центъра за глобално лидерство на жените. От 2008 г. инициативата се провежда под егидата на генералния секретар на ООН и на организацията „ООН жени“, занимаваща се с въпросите за равенството между половете и овластяването на жените. Кампанията започва на 25 ноември и завършва на 10 декември, когато е Международният ден за правата на човека. Символичното свързване на двата дни има за цел да подчертае, че насилието над жените е нарушение на човешките права.