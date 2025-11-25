Петър Ганев, ИПИ: Даване на тотото на концесия е опит да се обере казиното

Работодателите вече обясняват на служителите си кой е предложил този проектобюджет и кой е виновен за намаляването на заплатите им

Очаквам това предложение да взриви обстановката, тъй като е близко до хората, тото има дълга история и много прилича на опит да се обере казиното, но главните герои не са Брат Пит и Джордж Клуни. Така Петър Ганев от Института за пазарна икономика коментира предложението на управляващите Държавният спортен тотализатор да бъде даден на концесия за 15 години. То е внесено като предложение за промяна на проектобюджета между първо и второ четене от Костадин Ангелов от ГЕРБ, Йордан Цонев от "ДПС - Ново начало" и Драгомир Стойнев от БСП.

Ганев припомни, че преди пандемията в този сектор имаше конкуренция, после Васил Божков беше изгонен и тръгнаха проблемите в "Левски". Предлагат държавния монопол да бъде даден на един, да стане частен монопол. Съмнява ме КЗК за спре това движение, но в парламентът все пак трябва да има някакъв разум. Изглежда политиците не са много дълбокомислени.

Добромир Иванов - изпълнителен директор на БЕСКО, коментира, че трябва да се върви към концесии и приватизация, но тръгването от тотото е грешен ход.

Двамата обясниха, че даването на концесии има смисъл там, където държавата иска частният бизнес да инвестира. Например пътищата в Северозападна България. А в този случай управляващите искат да дадат на концесия сектор, в който пари има.

Иванов разказа, че в момента тече кампания сред работодателите да обясняват кой е виновен за този бюджет и за намаляването на заплатите, т.е. кои партии са го предложили и гласували за него. Според него в момента икономиката ни расте и има варианти за по-добър бюджет, още повече, че държавата влиза в еврозоната, а скоро и в ОИСР. Той изтъкна, че правителството изглежда единно, няма сътресения както в предходните кабинети, но то работи срещу обществото. Работодатели, с които разговарял, му дали три сценария - изнасят парите и бизнеса си навън, минават в сивия сектор или влизат в политиката.