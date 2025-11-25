Кофите за боклук в "Люлин" отново преливат, кметът чака за среща в Столична община

Колегата му от "Слатина" обаче оптимист, че ще се справи след 1 декември, когато и там спира сметоизвозването

Кметовете на столичните райони „Люлин" и „Слатина" влязоха в спор за управлението на отпадъците и подготовката за зимния сезон в сутрешния блок "Денят започва" по БНТ.

Георги Тодоров сигнализира за влошаваща се криза с препълнени контейнери в "Люлин", за тревожна ситуация със снегопочистването и за затруднена комуникация със Столична община, а Георги Илиев отвърна, че има пълен достъп до институциите и вече работи по ясен план за сметосъбиране и снегопочистване след 1 декември.

"След известно подобряване на ситуацията в момента наблюдаваме по-скоро влошаването ѝ. Доста граждани ме сигнализираха и самият аз вчера инспектирах района. И се оказа, че кофите отново преливат. Има такива, които не са изхвърляни по 5-6 дни. Поисках в тази връзка среща със заместник-кмета по екология госпожа Бобчева. И тези дни ще осъществим такава. Много е неприятна ситуацията. Гражданите са доста изнервени вече", каза Георги Тодоров, кмет на район "Люлин".

Георги Илиев, кмет на район "Слатина": "Опитът от "Люлин" ще ни бъде полезен. И дори най-малкото за това, че аз лично изпратих няколко екипа от моя район, които да помагат за ситуацията и в "Люлин", и в "Красно село". Т.е. там вече имаме натрупан опит как да се справяме.

Аз, честно казано, малко не разбирам колегата, защо трябва да си насрочва срещи и така нататък с госпожа Бобчева, защото аз всеки път, когато съм отишъл, съм я намерил. Ето вчера имахме такава среща. На тази среща присъства и директорът на Столичното предприятие за третиране на отпадъци господин Савов, с когато направихме ясен план какво ще се случва от 1 декември нататък, когато бъде изтекъл този договор."

Според кмета на "Слатина" градоначалникът на София Васил Терзиев "не дели кметовете, това го е доказал до момента."

"И в конкретния случай, пак казвам, достъпът е абсолютно свободен. Чисто като правомощия, до сега това, с което сме се занимавали, е поддръжката на част от зелената система. Сметосъбиране единствено и само в и на детските площадки. Това, което ще разширим като дейност от страна на района, е да събираме боклука, който е около спирките на градския транспорт. Защото това е доста ръчна работа, доста пипкава е, в буквалния смисъл на думата. И ние имаме 83 спирки.

Говорейки за снегопочистване до всяка една от тях трябва да бъде поставен контейнер със сол. И за това сме се подготвили, ще закупим такива контейнери. Направили сме списък с желанията си, т.е. какво ни е необходимо, за да приведем района в готовност. И този списък ще бъде изпълнен. Официално съм поискал средства, те ще ни бъдат отпуснати още тази седмица, така че можем да направим необходимите покупки и необходимата подготовка."

Кметът на "Люлин" пожела на колегата си от "Слатина" оптимизмът му да не угасва, но реалността може да се окаже различна и призна, че има проблем с комуникацията със Столична община.

"Колегата Илиев е чудесно, че има прекрасни планове. Такива и ние имахме. Но на терен нещата се оказат малко по-различни. Разбира се, аз не искам да спекулирам и се надявам да няма "специално отношение" към "Люлин" във връзка с моето напускане на една от партиите, които подкрепя господин Терезиев, защото това би било доста неприятно за гражданите на "Люлин" най-вече.

Но истината е, че аз изпитвам известни затруднения в комуникацията със Столична община и всъщност госпожа Бобчева при нея единствено е възможно да направя такава среща след предварително записване, разбира се, защото и тя така има своите ангажименти. Със Столичния инспекторат подържаме доста интензивен контакт на терен в "Люлин" и за което им благодаря наистина. Но искам да пожелава наистина успех на колегата Илиев, защото ще му трябва такъв. Той сам ще се убеди в затрудненията, които ще изпита."

Относно снегопочистването, Георги Тодоров посочи, че ситуацията съща е много тревожна.

"Да, относно снегопочистването е много тревожна ситуацията, тъй като аз не разполагам с информация, отново съм изискал по каналния ред каква техника ще бъде разположена на територията на "Люлин" за снегопочистването, защото зимата чука на нашата врата. Искам да подчертая, че район "Люлин", като всички останали райони, нямат капацитета и правомощията да почистват, да изхвърлят боклуци, да снегопочистват и така нататъка.

Тука нещото, което трябва да стане ясно на гражданите, е, че за съжаление, пак казвам, за съжаление липсва генерална визия как ние се борим за това да е по-чист градът ни. За сметка на това, че няма сключени договори. Не ме разбирайте погрешно, аз съм далеч от мисълта, че парите на гражданите трябва да бъдат изхарчвани просто ето така и да няма обосновани цени за това. Но когато влизаш в една такава битка, струва ми се редно и наложително в името на гражданите най-вече да си достатъчно обезпечен с ресурс, за да не страдат гражданите в крайна сметка от тази ситуация."

Районният кмет на "Слатина" също призна, че се тревожи, но подчерта, че място за паника няма.

"Аз не искам да създавам грешното впечатление, че не се тревожа... Но не е време за паника. Не трябва да всяваме паника сред хората. Това, което трябва да направим и което правим, е реална организация. И затова се обръщаме и към гражданите. Моля ви, сметосъбирайте и разделяйте, и поставяйте в контейнерите. Слава Богу, тази криза, малка, кратковременна, която беше с оползотворяващата организация, беше много бързо преодоляна. И сега в момента сме в прекрасни разговори с тях. Дори това, което ние правим като организация е да дадем на гражданите черни чували, безплатно. Всеки може да дойде и да вземе, така че да събира битовия си отпадък в тях, за да могат да бъдат поставени, ако не дай си Боже, са препълнени кофите. Но работим и с опозлотворяващата организация да ни дадат и прозрачни чували, в които ако е препълнена кофата, контейнерът за разделни отпадъци, да могат да ги поставят гражданите в тях. Тоест, правим всяка една стъпка по такъв начин, че да бъдем предварително подготвени за това, което ни очаква", каза Георги Илиев.