23 жени от началото на годината са обект на домашно насилие, но това е по медийни публикации, няма официална статистика. За миналата година има 5 хил. издадени ограничителни заповеди, включително при много от случаите, които са завършили фатално.

Доста хора в обществото вече се интересуват от темата, бутаме институциите да работят, има активисти, коментира темата Надежда Дерменджиева от Българския фонд за жените по повод международния ден за елиминиране на насилието над жените.

Тази сутрин София осъмна с десетки статуи на женски фигури с червени ленти с надпис „Нито една повече". Сред локациите, които могат да бъдат посетени през днешния ден, са Градската градина, парка Заимов, стадион "Васил Левски", градина "Алжир", парк "Св. Троица", Борисова градина. Инициативата е на Феминистки мобилизации.

Тази вечер в 18:00 пред Съдебната палата се организира и протест, както и в Пловдив, Варна и Стара Загора.

Дерменджиева признава, че системата работи бавно и трудно. Не достига политическа воля, има неразбиране на проблема, непризнаване, нежелание да се финансира и работи. Най-важна е превенцията. Неправителствените организации не могат да заместят държавата. Можеше да се въведе предмет за човешки права, в който да се учи, че жените са хора, припомня тя.

Онзи ден се прие Национален координационен механизъм за борба с домашното насилие, вече има протокол – подаде ли се сигнал, всички институции трябва да се задействат.

В момента тече кампания "Грижа на всяка цена", която събира средства за обзавеждане, услуги, отопление за кризисните центрове.