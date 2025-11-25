ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Асеновградчанин влиза в затвора, нарушил забраната да се доближава до жена си и децата

Ваня Драганова

[email protected]

Районният съд в Асеновград.

Осъждан е и преди и ще лежи 8 месеца

41-годишен асеновградчанин влиза в затвора, след като наруши издадената от съда забрана да се доближава до жилището, обитавано от жена му и четирите им деца. С решение от 14 ноември т. г. той е задължен да се въздържа от домашно насилие срещу тях, но 6 дни по-късно отишъл до дома им.

Бил задържан първоначално за 24, а след това и за 72 часа и вчера е сключил споразумение с прокуратурата. То предполага 8 месеца зад решетките при първоначален строг режим, защото насилникът вече е осъждан. 

Районният съд в Асеновград ще разясни на съпругата правото й да заведе гражданско дело за претърпените душевни травми. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

