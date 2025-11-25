Румен Радев: Коалиция "Магнитски" е поредният кабинет, който бърка в джоба на българите

Този бюджет издава страха на управляващите от предсрочни избори. Никога досега не е мамил толкова очевидно с абсолютно нереалистични приходи, коментира президентът

Парламентът и правителството да кажат как ще ходят по визити, след като продадоха "Фалкон"-а, призова Радев

Коалиция "Магнитски" е поредният кабинет, който бърка в джоба на българите и налива пари в Украйна, докато нейните отбранителни линии се разпадат, а в Киев гърмят корупционни скандали.

Това каза президентът Румен Радев, който присъства на годишната конференция на AFCEA в Централния военен клуб в София. Той коментира планът на американския си колега Доналд Тръмп за постигане на мир в Украйна.

"Мирни планове много, но мирният договор се пише от победителите. Силно се надявам, че няма да се наложи да доказваме тази историческа максима, за да няма още нови жертви. Сами виждате, че това е много труден процес, но въпреки това преговорите, които се водят в момента са единствената възможност да млъкнат оръжията. България може и трябва да допринася за това със своето поведение и решения", заяви държавният глава.

"В момента виждаме един рационален план за бърз мир на президента Тръмп, който явно вижда, че ситуацията на бойното поле се развива неблагоприятно за Украйна и се опитва да предотврати развитието на един крайно неблагоприятен сценарии и нови жертви. От своя страна, Европа настоява да бъде намесена със свои изисквания, но трябва да прецени дали е готова да поеме отговорността, ако сега пропусне момента за мир, дали следващите преговори няма да се водят при едни много по-неблагоприятни условия с много жертви", каза още Радев.

Дори в новото предложение на Европа било записано, че сегашната фронтова линия ще бъде отправна точка за териториалните дискусии. Това означавало, че явно ще има преговори за територии между Украйна и Русия.

"За да има роля България, трябва да има ясни позиции. Сещам се за един филм, в който един офицер се беше свил в окопа и треперейки, непрекъснато си слагаше и махаше пагоните в зависимост от това дали врагът настъпва към неговия окоп, или отстъпва. Та и нашата работа такава: някои политици довчера целуваха украинския флаг, днес ту го махат, ту го връщат. Жалка работа", заяви президентът.

Той коментира и случая на насилие над българин в Северна Македония.

"Крайно време е Северна Македония да започне ефективно разследване и наказателно преследване за всички посегателства към българите там. Това е единственият начин тази страна да получи европейска интеграция, заявил съм го ясно и на президента, и на министър-председателят на тази страна", категоричен бе Радев.

И допълни, че случаят с Владо Перев е "много добър повод" най-сетне да се започне този процес, защото там и мотивът, и извършителят били ясни.

Относно предстоящите протести, организирани от "Продължаваме промяната- Демократична България" срещу приемането на първия бюджет в евро, президентът Радев обяви, че "явно този бюджет издава страха на управляващите от предсрочни избори". Било необходимост да се предотвратят възможни "социални вълнения". А правителството само се опитвало да се събори със "задкулисни манипулации".

Радикализация на протестите също била възможна.

"Това е бюджет на счупения диалог, но и на противопоставянето, и измамата. Никога досега не е приеман бюджет без съгласуване с работодателите (работодателите бойкотираха 2 извънредни заседания на Тристранката, на които трябваше да бъде обсъдена план-сметката за 2026 г., защото не одобряват параметрите в нея- бел. ред.). Никога досега бюджет не е противопоставял толкова силно администрация на бизнеса, не е мамил толкова очевидно с абсолютно нереалистични приходи", заяви Радев.

Относно заложената между първо и второ четене на бюджета концесия на Националния спортен тотализатор, той обясни, че не е видял детайлите на предложението, но допълни, че "някой се е сетил, че може да изкара пари от тотото".

На въпрос дали може да наложи вето на бюджета, той обясни, че все още не е видял финалните параметри в него.

"За авиоотряда е въпрос на рационалност и анализи. Според мен трябва да се вземе и мнението на Народното събрание, и на Министерския съвет. Г-жа Рая Назарян как да стигне от София до Брюксел, оттам до Швеция и да бъде за кратко време на всички дестинации, да не би да е с гражданските авиолинии? Премиерът почти всеки месец трябва да бъде в Брюксел, очаквам да се чуе и тяхното мнение. Как те смятат да вършат оперативно своята работа и да стигат за кратко време до своите дестинации", запита Радев заради продажбата на правителствения "Фалкон".

"Както виждам, нещата тук може би опират до прищевките на техния ментор, който явно има слабост към "Фалкон"-ите. Той фалира всичко, с което се е захванал: от цигарения холдинг, през КТБ. Сега явно е наред държавата. Ние вземаме огромни кредити, изяждаме бъдещето на децата си, за да плащаме ежеседмичните полети с частен "Фалкон" до Дубай на един човек, който цял живот е бил на държавна служба", каза още държавният глава.

За "Лукойл" той заяви, че "по време на цялото управление на г-н Борисов, "Лукойл" не е платил нито лев корпоративен данък".

"По време на служебното правителство на Гълъб Донев "Лукойл" за пръв път плати 214 млн. лв. корпоративен данък, защото правителството си беше на място и изисква този данък да се плаща. След него, дали изобщо е плащан корпоративен данък? Няма такъв", допълни президентът.